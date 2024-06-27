Жигулевец вместо получения прибыли лишился 5 млн рублей

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48-летнему жителю Жигулевска, работающим машинистом, в одном из мессенджеров написал неизвестный и предложил дополнительный заработок на биржевой платформе. Мужчину заинтересовало предложение, и незнакомец выслал ему подробную инструкцию, как делать взносы и получать с них еще больший заработок. Пострадавший последовал инструкции и за месяц положил на счет около 5 миллионов рублей, а когда захотел вывести прибыль, денег на счете не оказалось. Мужчина обратился в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело.