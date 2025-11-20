Я нашел ошибку
Это позволит создать комфортные условия для оказания медицинской помощи порядка 1500 жителям района.
В Шигонском районе возводят 5 фельдшерско-акушерских пунктов
Важно, что в Специальной Олимпиаде нет проигравших: все участники получают медали, кубки, дипломы и сувениры.
Атлет из Самарской области - победитель Специальной Олимпиады по пауэрлифтингу
Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает посетить музыкальный спектакль «Любовь и жизнь женщины».
В СОУНБ прозвучат избранные произведения Шумана и Брамса
Участники Съезда познакомились с актуальными технологиями, позволяющими улучшить процессы и повысить эффективность деятельности некоммерческих организаций.
В Самарской области прошел съезд социально-ориентированных НКО
средняя стоимость чайной церемонии в Самаре — 950 рублей
Средняя стоимость чайной церемонии в Самаре — 950 рублей
Судейский корпус Самарской области ждёт значительное обновление
Судейский корпус Самарской области ждёт значительное обновление
Житель Самарской области случайно чуть не застрелил знакомую
Житель Самарской области случайно чуть не застрелил знакомую
17-летний тольяттинец прятал под листвой свертки с наркотиком
17-летний тольяттинец прятал под листвой свертки с наркотиком
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
За 10 месяцев 2025 года сотрудниками подразделений ОВД Самарского региона выявлено 626 преступлений коррупционной направленности

20 ноября 2025 12:27
141
за 10 месяцев 2025 года сотрудниками подразделений ОВД Самарского региона выявлено 626 преступлений коррупционной направленности

По словам начальника УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области полковника полиции Михаила Федосеева (на фото): «По итогам работы за 10 месяцев 2025 года сотрудниками подразделений ОВД Самарского региона выявлено 626 преступлений коррупционной направленности, 236 из которых совершены в крупном и особо крупном размерах. В суд направлены уголовные дела о 406 преступлениях, к уголовной ответственности привлечено 150 лиц их совершивших».

Акцент в работе сделан на борьбу со взяточничеством, в том числе должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления.

«Проведенный анализ выявленных преступлений показал, что наиболее часто коррупционные проявления наблюдаются в сфере государственного управления, здравоохранения и образования. Сотрудниками полиции пресечено 376 должностных преступлений коррупционной направленности, совершенных против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, в том числе 332  факта взяточничества, из которых 119 фактов получения взятки, 71 – дачи взятки и 142 факта посредничества во взяточничестве. Средняя сумма взятки составила порядка 160 000», - комментирует Михаил Федосеев.

В целях повышения эффективности противодействия преступности сотрудниками полиции продолжается рабочее взаимодействие с органами прокуратуры, УФНС, Управлением федерального казначейства, Управлением федеральной антимонопольной службы, Счётной палатой Самарской области, МРУ Росфинмониторинга по ПФО  путем проведения совместных совещаний, а также обмена значимой информацией по данной линии. Решение задач по противодействию коррупционным преступлениям возможно лишь при тесном взаимодействии не только правоохранительных и федеральных органов исполнительной власти Самарской области, но и гражданского общества.

ГУ МВД России по Самарской области информирует, что за совершение  коррупционных правонарушений на территории Российской Федерации предусмотрена уголовная, административная, гражданско-правовая, а также дисциплинарная ответственность.

В случаях обращения к вам с коррупционным предложением необходимо обратиться с заявлением по месту жительства в ближайший отдел полиции, по телефонам 102 или  112.

Устные сообщения и письменные заявления принимаются в правоохранительных органах независимо от места и времени совершения преступления (правонарушения) круглосуточно. Необходимо отметить, что анонимное обращение в правоохранительные органы не может служить поводом для возбуждения уголовного дела (ч. 7 ст. 141 УПК РФ), но в обязательном порядке проводится проверка указанных в нем доводов.

