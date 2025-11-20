141

По словам начальника УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области полковника полиции Михаила Федосеева (на фото): «По итогам работы за 10 месяцев 2025 года сотрудниками подразделений ОВД Самарского региона выявлено 626 преступлений коррупционной направленности, 236 из которых совершены в крупном и особо крупном размерах. В суд направлены уголовные дела о 406 преступлениях, к уголовной ответственности привлечено 150 лиц их совершивших».

Акцент в работе сделан на борьбу со взяточничеством, в том числе должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления.

«Проведенный анализ выявленных преступлений показал, что наиболее часто коррупционные проявления наблюдаются в сфере государственного управления, здравоохранения и образования. Сотрудниками полиции пресечено 376 должностных преступлений коррупционной направленности, совершенных против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, в том числе 332 факта взяточничества, из которых 119 фактов получения взятки, 71 – дачи взятки и 142 факта посредничества во взяточничестве. Средняя сумма взятки составила порядка 160 000», - комментирует Михаил Федосеев.

В целях повышения эффективности противодействия преступности сотрудниками полиции продолжается рабочее взаимодействие с органами прокуратуры, УФНС, Управлением федерального казначейства, Управлением федеральной антимонопольной службы, Счётной палатой Самарской области, МРУ Росфинмониторинга по ПФО путем проведения совместных совещаний, а также обмена значимой информацией по данной линии. Решение задач по противодействию коррупционным преступлениям возможно лишь при тесном взаимодействии не только правоохранительных и федеральных органов исполнительной власти Самарской области, но и гражданского общества.

ГУ МВД России по Самарской области информирует, что за совершение коррупционных правонарушений на территории Российской Федерации предусмотрена уголовная, административная, гражданско-правовая, а также дисциплинарная ответственность.

В случаях обращения к вам с коррупционным предложением необходимо обратиться с заявлением по месту жительства в ближайший отдел полиции, по телефонам 102 или 112.

Устные сообщения и письменные заявления принимаются в правоохранительных органах независимо от места и времени совершения преступления (правонарушения) круглосуточно. Необходимо отметить, что анонимное обращение в правоохранительные органы не может служить поводом для возбуждения уголовного дела (ч. 7 ст. 141 УПК РФ), но в обязательном порядке проводится проверка указанных в нем доводов.