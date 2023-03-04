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В Тольятти задержали водителя иномарки с поддельным удостоверением

4 марта 2023 12:45
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В Тольятти задержали водителя иномарки с поддельным удостоверением

 В конце февраля в ночное время  на посту КПП «Рубеж» по улице Магистральной города Тольятти сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов водителя автомобиля «Volvo».

          В ходе административной процедуры автомобилист - житель одной из соседних республик 1999 года рождения, предъявил полицейским водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнение в его подлинности.

Инспекторы изъяли удостоверение и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования установлено, что документ выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу, т.е. имеет признаки подделки.
          По данным полицейских, задержанный - индивидуальный предприниматель, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В ходе опроса мужчина пояснил сотрудникам полиции, что водительское удостоверение приобрел через Интернет.

          Отделом дознания отдела полиции по  Комсомольскому районуУправления МВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года.

Теги: БДД

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