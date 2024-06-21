В Тольятти задержали подозреваемого в ограблении пожилого мужчины

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В начале июня текущего года в дежурную часть отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по г. Тольятти обратился местный житель 1943 года рождения и сообщил о том, что его новый знакомый забрал без разрешения, принадлежащий заявителю монитор и музыкальный центр, после чего скрылся. Попытки вернуть имущество самостоятельно не увенчались успехом и мужчина обратился за помощью в ближайший отдел полиции.

Сотрудник дежурной части уточнил у заявителя данные злоумышленника и описание похищенного имущества, ориентировал на розыск личный состав отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности, направил по указанному адресу следственно-оперативную группу.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска проверили места возможного сбыта похищенного имущества и получили информацию о том, что технику схожую по описанию с похищенным злоумышленник сдал в один из ближайших к месту происшествия ломбардов.

Оперативники установили места возможного нахождения злоумышленника, задержали и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанным оказался безработный местный житель 1979 года рождения, ранее судимый за имущественные преступления.

В ходе опроса мужчина признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что вырученные в ломбарде деньги потратил на собственные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района У МВД России по г. Тольятти, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.