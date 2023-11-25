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В Тольятти вор обокрал аптеку

25 ноября 2023 10:56
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В Тольятти вор обокрал аптеку

Он хотел продать украденный товар, но потерял пакет, в котором находилось краденое.

В начале июля текущего года дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти  обратился фармацевт одной из аптек города, сообщив о том, что неизвестный мужчина похитил с прилавка товар. Причиненный ущерб составил более 3000 рублей.

Полицейские в ходе работы изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в аптеке. На записях видно, как мужчина зашел в помещение, убедившись, что за его действиями никто не смотрит, а фармацевт находится в другом зале, открыто похитил с прилавка коробки с компрессионным бельём и покинул аптеку.

Сотрудники полиции составили ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника и распространили среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности. Через некоторое время сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию о местонахождении злоумышленника, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный сознался в совершении противоправного деяния и пояснил, что хотел продать украденный товар, но потерял пакет, в котором находилось чужое имущество.

По данным сотрудников полиции, безработный молодой человек 2001  года рождения ранее судим за кражу.

Отделом дознания ОП по Автозаводскому району У МВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.1ст.158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.

 

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