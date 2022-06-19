В Тольятти у пассажира такси изъяли наркотик

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Сотрудники ГИБДД на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в городе Тольятти остановили такси-иномарку.

Во время проверки документов полицейские обратили внимание на пассажира, который заметно нервничал. Госавтоинспекторы проверили у мужчины документы, удостоверяющие личность, и приняли решение его досмотреть.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых у жителя Жигулевска 1987 года рождения во внутреннем кармане куртки обнаружили и изъяли полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом белого цвета.

Сотрудники ГИБДД передали информацию в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа. Мужчину задержали и доставили в территориальный отдел полиции.

Изъятое направили в Экспертно-криминалистический центр Управления МВД России по г. Тольятти. Исследование показало, что вещество является наркотическим средством N- метилэфедрон, общей массой 1,38 граммов.

По данным сотрудников полиции, подозреваемый официально не трудоустроен, ранее не судим. В ходе опроса мужчина пояснил, что приобрел наркотики через сеть Интернет для личного употребления.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.