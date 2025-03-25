В Тольятти полицейского задержали за коррупцию

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УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность должностного лица УМВД России по г. Тольятти, причастного посредничеству во взяточничестве.

Установлено, что руководитель одного из подразделений районного отдела полиции предложил жителю г. Тольятти, ранее привлеченному за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, передать денежные средства в виде взятки неустановленному сотруднику судебного участка Мирового суда г. Тольятти за оказание содействия в назначении минимально возможного наказания. Действуя во исполнение своего обещания, указанное должностное лицо получило денежные средства в размере 60 тыс. рублей.

На основании переданных результатов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом по Автозаводскому району г. Тольятти СУ СК России

по Самарской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст.291.1 УК РФ.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности лица.