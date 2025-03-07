В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в покушении на сбыт мефедрона

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Оперуполномоченным отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции по Автозаводскому району УМВД России по г. Тольятти поступила информация о том, что местный житель 1993 года рождения может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.

С целью отработки полученных сведений сотрудники уголовного розыска выехали по месту жительства мужчины. В ходе осмотра квартиры в присутствии понятых оперативники обнаружили и изъяли три свёртка с порошкообразным веществом белого цвета.

Изъятое сотрудники полиции направили на исследование в экспертно-криминалистический отдел городского Управления МВД, которое показало, что представленное вещество является наркотическим средством – N-метилэфедроном общей массой свыше 290 грамм, что законодатель относит к особо крупному размеру.

В ходе опроса мужчина сознался в том, что приобрел наркотики через сеть Интернет с целью их дальнейшей реализации на территории региона. По данным полицейских, ранее безработный мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

Следственным управлением УМВД России по г. Тольятти в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере), возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские устанавливают причастность фигуранта к аналогичным преступлениям, а также каналы поступления наркотиков на территорию города и лиц, причастных к противоправной деятельности.

Расследование продолжается.