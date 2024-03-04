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В Тольятти доцент кафедры подозревается в получении взятки

4 марта 2024 11:59
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В Тольятти доцент кафедры подозревается в получении взятки

По версии следствия, в период времени с сентября 2021 года по март 2023 года подозреваемый получил путем электронных переводов денежные средства в размере не менее 150 тысяч рублей в качестве взятки за совершение незаконных действий - оказание студентам содействия в получении зачетов и экзаменов по академическому плану и закрытии академических задолженностей без фактического прохождения установленных процедур сдачи зачетов и экзаменов, предусмотренных программой учебного учреждения.

По уголовному делу проводятся следственные действия,  направленные на  установление всех обстоятельства преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, пишет СУ СК.

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