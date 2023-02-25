В Сызрани уснувшую в автобусе женщину обокрали

180

В ноябре прошлого года в полицию Тольятти обратилась женщина 1973 года рождения и пояснила, что в рейсовом автобусе «Кузнецк – Тольятти» у нее похитили сотовый телефон, когда общественный транспорт въехал на территорию Сызрани. Материальный ущерб потерпевшая оценила на сумму более 10 000 рублей. Для принятия дальнейших оперативных мер, заявление было передано по территориальности в МУ МВД России «Сызранское».

Сызранские полицейские опросили заявительницу, которая пояснила, что в автобусе кроме неё ехали ещё 5 пассажиров, располагавшихся на передних пассажирских местах, а сзади неё ехали мужчина и женщина, которые вышли на автовокзале в Сызрани.

В ходе отработки на причастность к произошедшему лиц, ранее судимых за аналогичные преступления, сотрудникам сызранского уголовного розыска поступила информация, что к краже может быть причастна местная жительница 1996 года рождения.

Оперативники связались с потерпевшей и предоставили фотографии подозреваемой, по которым она опознала женщину, ехавшую сзади неё в рейсовом автобусе.

Предполагаемую злоумышленницу задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса задержанная призналась в совершении противоправного деяния и пояснила, что похитила телефон из открытой сумки спящей женщины и, выйдя из автобуса, перепродала его.

В отношении злоумышленницы следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» возбуждено уголовного дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». В настоящий момент расследование уголовного дела завершено и вместе с обвинительным заключением направлено в сызранский городской суд для принятия решения по существу. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В ходе предварительного следствия подозреваемая частично возместила ущерб жительнице Тольятти.