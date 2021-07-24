В Ставрополье задержали подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела угрозыска

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Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве заместителя начальника уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя, сообщили журналистам в субботу в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю, передает ТАСС.

"В ходе совместной работы следователей Следственного комитета и оперативных сотрудников на территории Андроповского района задержан 28-летний подозреваемый в убийстве заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю", - говорится в сообщении.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю, мужчина прятался в заброшенных постройках.

По данным следствия, ночью 23 июля возле одного из многоэтажных домов Ставрополя неизвестные напали на сотрудника полиции, один из них начал стрелять. В результате полицейский от полученных ран умер в реанимационном отделении городской больницы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия".

Фото: Максим Слуцкий/ТАСС