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В Ставрополье задержали подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела угрозыска

24 июля 2021 19:51
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23 июля возле одного из многоэтажных домов Ставрополя неизвестные напали на сотрудника полиции, один из них начал стрелять.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве заместителя начальника уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя, сообщили журналистам в субботу в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю, передает ТАСС

"В ходе совместной работы следователей Следственного комитета и оперативных сотрудников на территории Андроповского района задержан 28-летний подозреваемый в убийстве заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю", - говорится в сообщении.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю, мужчина прятался в заброшенных постройках. 

По данным следствия, ночью 23 июля возле одного из многоэтажных домов Ставрополя неизвестные напали на сотрудника полиции, один из них начал стрелять. В результате полицейский от полученных ран умер в реанимационном отделении городской больницы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия".

 

Фото:    Максим Слуцкий/ТАСС

Теги: Ставрополье убийство полицейского

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