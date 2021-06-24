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В Самарской области очередные браконьеры ловили рыбу и раков

24 июня 2021 10:22
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В Самарской области очередные браконьеры ловили рыбу и раков

Самарские правоохранители напоминают гражданам: за незаконный вылов водных биологических ресурсов предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Полицейские на постоянной основе проводят профилактические мероприятия, направленные на пресечение незаконного лова раков и рыбы. Так, в мае 2021 года участковые уполномоченные полиции МО МВД России «Кинельский» выявили факт нарушения правил рыболовства жителем Кинеля. Мужчина, находясь на берегу реки Большой Кинель, осуществлял изъятие водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий лова - двух рыболовных сетей. 

В результате незаконной деятельности добычей злоумышленника стали: плотва, лещ, жерех, чехонь, язь, густера, синец, щука и голавль. Ущерб, причиненный государству в лице Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, составил около 107 тысяч рублей.

В отношении мужчины дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Сотрудники Отделения МВД России по Пестравскому району, во время профилактического мероприятия на реке Большой Иргиз, задокументировали пять фактов подобной противоправной деятельности. У нарушителей изъяты 35 сетей и раколовок, лодка, а также улов, который состоял из нескольких видов рыб и более 1500 раков.

В отношении местного жителя 1976 года рождения дознанием возбуждено уголовное дело, еще четверо граждан привлечены к административной ответственности.

Сообщить обо всех противоправных фактах вылова водных биологических ресурсов можно в ближайший отдел полиции или по телефону 112.

Теги: браконьеры незаконный лов

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