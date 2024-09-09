Я нашел ошибку
Главные новости:
Такая простая процедура может испортить волосы и серьезно навредить здоровью.
Дерматолог рассказала о вреде красок для волос
Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Константину Борисову
 Районным судом города Тольятти, товары признаны бесхозяйными и обращены в федеральную собственность.
Самарские таможенники передали на нужды СВО более 20 тысяч пар носков
Около 200 атлетов с особенностями интеллектуального развития сыграли в мини-футбольном турнире.
В Самарской области состоялся «Матч добра»
Участие в соревнованиях принимали молодые спортсмены из Тольятти, Балаково, Октябрьского, Владивостока.
Гонщик "Мега-Лады" Арсений Зубков - самый сильный юниор России
Пять студентов вузов Самарской области вышли в финал конкурса «Флагманы образования»
Пять студентов вузов Самарской области вышли в финал конкурса «Флагманы образования»
Самарцев приглашают на пешеходную экскурсию по городу «Модерн на самарских улицах»
Самарцев приглашают на пешеходную экскурсию по городу «Модерн на самарских улицах»
книги билайн запустили голосовой поиск и поштучную продажу книг
Книги билайн запустили голосовой поиск и поштучную продажу книг
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.82
0.12
EUR 99.72
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на пешеходную экскурсию по городу «Модерн на самарских улицах»
Сегодня в Струковском саду - вечер романсов с участием заслуженной артистки РФ Екатерины Гусевой
В САТОБ состоялась премьера оперы «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области мужчине вынесен приговор за кражу и дачу ложных показаний

9 сентября 2024 13:37
120
В Самарской области мужчине вынесен приговор за кражу и дачу ложных показаний

В сентябре 2022 года в полицию за помощью обратилась женщина 1977 года рождения и сообщила о том, что после того, как она потеряла свой сотовый телефон, на котором установлено банковское приложение, с ее счета происходят списания денежных средств. Сумма накоплений, которые злоумышленники успели перевести себе составила 31 тысячу рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 41-летнего жителя Похвистневского района, который пояснил, что по дороге домой встретил потерпевшую и присел к ней на лавочку. Увидев рядом телефон женщины, незаметно положил его в карман брюк и ушел домой. На украденном гаджете отсутствовал пароль, и он перевел себе через банковское приложение денежные средства, которые затем обналичил и потратил на собственные нужды. В этот же день мужчина рассказал о краже своему знакомому и предложил ему воспользоваться приложением, от чего тот не отказался и перевел 3 тысячи на свою карту.

Следственным отделом в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ. В ходе судебного разбирательства похититель телефона решил помочь своему товарищу избежать уголовной ответственности в связи с чем дал заведомо ложные свидетельские показания, сообщив, что это он перевел знакомому деньги. Однако суд критически отнесся к новым сведениям, отверг их и счел ложными. В связи с чем злоумышленник стал фигурантом еще одного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.307 УК РФ.

Учитывая личности подсудимых суд принял решение о вынесении обвинительного приговора. Одному из фигурантов дела суд назначил наказание в виде лишения свободы на 1 год и 3 месяца в исправительной колонии строгого режима за совершение хищения денежных средств и исправительные работы сроком на 4 месяца с удержанием в доход государства 5% заработка ежемесячно за дачу заведомо ложных свидетельских показаний, другому – лишение свободы на 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Причиненный материальный ущерб потерпевшей был полностью возмещен. Приговор суда вступил в законную силу.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самара отметила День города: ФОТО
9 сентября 2024  12:15
Самара отметила День города: ФОТО
214
Дом со слонами в Самаре: как туда попасть
9 сентября 2024  10:54
Дом со слонами в Самаре: как туда попасть
416
Предварительные итоги выборов губернатора Самарской области
9 сентября 2024  09:45
Названы предварительные итоги выборов губернатора Самарской области
435
Явка на выборах в Самарской области на 12 дня 8 сентября составила 44,49 %
8 сентября 2024  12:58
Явка на выборах в Самарской области на 12 дня 8 сентября составила 44,49%
747
В Самарской области 8 сентября проходит заключительный день голосования
8 сентября 2024  10:55
В Самарской области 8 сентября проходит заключительный день голосования
775
Весь список