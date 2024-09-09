В Самарской области мужчине вынесен приговор за кражу и дачу ложных показаний

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В сентябре 2022 года в полицию за помощью обратилась женщина 1977 года рождения и сообщила о том, что после того, как она потеряла свой сотовый телефон, на котором установлено банковское приложение, с ее счета происходят списания денежных средств. Сумма накоплений, которые злоумышленники успели перевести себе составила 31 тысячу рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 41-летнего жителя Похвистневского района, который пояснил, что по дороге домой встретил потерпевшую и присел к ней на лавочку. Увидев рядом телефон женщины, незаметно положил его в карман брюк и ушел домой. На украденном гаджете отсутствовал пароль, и он перевел себе через банковское приложение денежные средства, которые затем обналичил и потратил на собственные нужды. В этот же день мужчина рассказал о краже своему знакомому и предложил ему воспользоваться приложением, от чего тот не отказался и перевел 3 тысячи на свою карту.

Следственным отделом в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ. В ходе судебного разбирательства похититель телефона решил помочь своему товарищу избежать уголовной ответственности в связи с чем дал заведомо ложные свидетельские показания, сообщив, что это он перевел знакомому деньги. Однако суд критически отнесся к новым сведениям, отверг их и счел ложными. В связи с чем злоумышленник стал фигурантом еще одного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.307 УК РФ.

Учитывая личности подсудимых суд принял решение о вынесении обвинительного приговора. Одному из фигурантов дела суд назначил наказание в виде лишения свободы на 1 год и 3 месяца в исправительной колонии строгого режима за совершение хищения денежных средств и исправительные работы сроком на 4 месяца с удержанием в доход государства 5% заработка ежемесячно за дачу заведомо ложных свидетельских показаний, другому – лишение свободы на 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Причиненный материальный ущерб потерпевшей был полностью возмещен. Приговор суда вступил в законную силу.