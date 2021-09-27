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В Самаре задержали подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере

27 сентября 2021 10:17
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В Самаре задержали подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере

7 сентября экипаж патрульно-постовой службы полиции находился на маршруте патрулирования в Кировском районе областного центра.

На территории лесопарковой зоны, расположенной на ул. Алма-Атинской, полицейские обратили внимание на мужчину, который вел себя неадекватно, а при виде патрульного автомобиля попытался скрыться. После непродолжительной погони полицейские задержали «бегуна» и доставили в ближайший отдел полиции для сбора административного материала, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». В ходе досмотра, в присутствии понятых, полицейские обнаружили и изъяли у доставленного 34 свертка, внутри которых находилось порошкообразное вещество светлого цвета.
Задержанный житель Кинель-Черкасского района 2003 года рождения пояснил стражам правопорядка, что в свертках находится наркотическое вещество, а ранее он осуществил закладку аналогичных пакетиков с целью сбыта бесконтактным способом. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков проверили указанные задержанным адреса и изъяли 15 «закладок».
Для определения наличия наркотического вещества и его количества изъятое направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно полученным результатам, изъятое вещество – производное N-метилэфедрона, массой более 37 грамм, что законодатель относит к крупному размеру.
 Расследование продолжается.

Теги: Стоп Наркотик

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