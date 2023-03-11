В Кинельском районе грабителя задержали на месте преступления

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Полицейский заметил на территории участка мужчину с пакетом, который, увидев сотрудника полиции, попытался скрыться.

8 марта текущего года в дежурную часть МО МВД России «Кинельский» поступило сообщение от жительницы дачного массива о возможной краже имущества из соседнего дома.

На место происшествия незамедлительно прибыл сотрудник отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Кинельский» старший сержант полиции Ярослав Бахтамаев. В ходе опроса местная жительница пояснила полицейскому, что заметила подозрительного мужчину на соседнем участке, который пытался проникнуть в дом. Женщина незамедлительно созвонилась с хозяином участка и сообщила о происходящем в полицию.

Сотрудники следственно-оперативной группы, прибывшие по указанному адресу, установили, что злоумышленник проник в помещение путем повреждения пластикового окна. Потерпевший, осмотрев дом, заметил пропажу инструментов, ноутбука и денежных средств. Общая сумма материального ущерба составила 43000 рублей.

Старший сержант полиции в ходе осмотра прилегающей к дому территории заметил мужчину с пакетом, который при виде полицейского попытался убежать. Сотрудник патрульно-постовой службы задержал предполагаемого злоумышленника и доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

35-летний, ранее судимый за угон, причастность к незаконному обороту наркотиков и нарушение ПДД житель Самарской области в ходе опроса признал свою вину в совершении противоправного деяния и рассказал, что знал о том, что хозяина нет дома, повредив окно, проник в помещение и забрал чужое имущество. Скрыться с территории участка до приезда сотрудников полиции злоумышленник не успел.

В отношении задержанного следственным отделом МО МВД России «Кинельский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Похищенное изъято и в ближайшее время будет возвращено законному владельцу.