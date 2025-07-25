в ходе операции "Мак" задержан житель Сызрани

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В прошлом задержанный привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

В ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия «Мак» к полицейским поступила информация от неравнодушных жителей о том, что местный житель 1991 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за сбыт наркотических средств, может хранить у себя дома запрещенные вещества.

Для проверки полученных сведений, оперативники получили в Сызранском городском суде разрешение на проведение мероприятий, ограничивающих конституционное право данного жителя на неприкосновенность жилища.

В присутствии понятых, в одной из комнат квартиры, на подоконнике, полицейские обнаружили и изъяли пакет, в котором находилось вещество растительного происхождения. Сотрудники органов внутренних дел доставили 34-летнего местного жителя в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Изъятое полицейские направили на исследование в Экспертно-криминалистический отдел МУ МВД России «Сызранское». По результатам проведенной экспертизы установлено, что в обнаруженном пакете находится масло канабиса, общей массой более 5 грамм, что соответствует крупному размеру.

В ходе опроса мужчина пояснил, что сорвал дикорастущую коноплю на территории Сызрани и приготовил наркосодержащее масло для личного употребления, без цели сбыта. В настоящее время истинность слов задержанного проверяется оперативниками.

На основании собранных сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков материалов, Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ (хранение наркотических средств в крупном размере). Расследование продолжается.