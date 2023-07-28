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В Чапаевске три магазина за вечер обокрали четыре девушки

28 июля 2023 09:43
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В Чапаевске три магазина за вечер обокрали четыре девушки

Безенчукским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении четырех жительниц Чапаевска, обвиняемых в кражах, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

В ходе предварительного расследования установлено, что осужденные совершили серию краж: в течение одного дня под видом покупателей посетили три магазина в поселке Безенчук, где забрали с полок различные виды товаров и продуктов, спрятали их в сумки и, не расплачиваясь, прошли мимо касс.

Оперуполномоченный уголовного розыска по изъятым записям с камер видеонаблюдения установил марку и регистрационный номер автомобиля, на котором передвигались злоумышленницы, выяснил, что транспортное средство принадлежит одной из них, после чего задержал ранее судимых за кражи местных жительниц 1997 и 2000 годов рождения, а также их ранее не судимых подельниц 2003 и 2006 годов рождения.

Согласно заключению бухгалтерско-судебной экспертизы, назначенной следователем, противоправные действия женщин причинили собственникам материальный ущерб на общую сумму около 17 тысяч рублей.

Доказательства, собранные следствием, судом признаны достаточными для вынесения фигурантам обвинительного приговора. За совершение трех преступлений, предусмотренных п.а ч.2 ст. 158 УК РФ, суд назначил жительницам Чапаевска наказание в виде денежных штрафов от 20 до 25 тысяч рублей каждой.

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