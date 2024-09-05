В Чапаевске мужчина в пьяной драке убил знакомого

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Следственным отделом Чапаевска возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека".

2 сентября 2024 года подозреваемый распивал спиртные напитки в частном доме у своего 55-летнего знакомого. В помещении также находилась и подруга хозяина жилища. В какой-то момент между 41-летним мужчиной и женщиной произошла ссора. Хозяин квартиры заступился за свою знакомую. В ходе конфликта подозреваемый нанес своему оппоненту несколько ударов. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: СУ СКР СО