В Чапаевске инженер, желая заработать, отдал мошенникам 2,3 млн рублей

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В Чапаевске инженеру производственного объединения 1999 г.р. посредством мессенджера поступило заманчивое предложение. Неизвестный, представившись сотрудником банка, пообещал ему постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные проекты на одной из интернет-платформ. Подавшись на заманчивое предложение получать большие дивиденды, пострадавший взял кредит и перевел аферисту 2 300 000 руб., после чего неизвестный перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.