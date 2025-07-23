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У сызранки украли телефон в пункте выдачи заказов

23 июля 2025 12:53
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У сызранки украли телефон в пункте выдачи заказов

В отдел полиции по Юго-Западному району МУ МВД России «Сызранское» обратилась 37-летняя местная жительница, которая сообщила, что в одном из пунктов выдачи Интернет-заказов у нее похитили смартфон, стоимостью 20 тысяч рублей.

Изучив полученные сведения, полицейские установили: заявитель, получая газонокосилку, положила телефон на стойку. Проверив посылку, вышла из помещения, не взяв гаджет. Женщина, которая пришла в пункт выдачи следом, убедилась, что ее действия незаметны окружающим, забрала смартфон, свою посылку и ушла, не предприняв попытки разыскать собственника имущества.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Юго-Западному району просматривая записи с камер по характерным особенностям внешности узнали в злоумышленнице ранее судимую за кражу 24-летнюю местную жительницу. Располагая сведениями о местах возможного нахождения, оперативники задержали женщину на одной из городских улиц  и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.  

В ходе опроса задержанная созналась в содеянном и пояснила, что похищенным имуществом планировала пользоваться сама и поэтому избавилась от сим-карты, а телефон оставила себе. В дальнейшем, в присутствии понятых, злоумышленница добровольно выдала сотрудникам полиции чужой смартфон.

В настоящее время следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.в ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Расследование продолжается. Похищенное имущество в ближайшее время будет возвращено законному владельцу.

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