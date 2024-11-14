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Трое жителей Кинеля украли 16-летнего подростка и требовали у него денег

14 ноября 2024 13:28
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Трое жителей Кинеля украли 16-летнего подростка и требовали у него денег

Кинельским районным судом Самарской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении трех ранее не судимых  жителей г. Кинеля. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой) и пп. «а, в, д, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека).

В ходе судебного разбирательства установлено, что в декабре 2022 года подсудимые в возрасте от 23 до 30 лет,  предварительно договорившись между собой, около подъезда одного из многоквартирных домов напали на 16-летнего жителя г. Кинеля. Они перетащили юношу на заднее сиденье автомобиля, находящегося в пользовании одного из членов компании. Передвигаясь по городу, удерживая потерпевшего и нанося ему удары, нападавшие требовали от него деньги.

Убедившись, что деньги у подростка отсутствуют, приятели забрали его телефон стоимостью 10, 5 тыс. рублей, который заложили в ломбард за 4 тыс. рублей, а молодого человека во время движения вытолкнули из автомобиля.

Подсудимые вину в совершении преступления признали частично, пояснив, что не похищали потерпевшего.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимых виновными и назначил наказание от 5 лет 6 месяцев до 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил, собщает облпрокуратура.

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