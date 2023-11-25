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Сызранец украл гаджет, заметив, что хозяйка квартиры уснула

25 ноября 2023 14:34
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Сызранец украл гаджет, заметив, что хозяйка квартиры уснула

В начале октября  текущего года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское»  обратилась местная  жительница 1993  года рождения, которая  сообщила, что находясь у себя в квартире  дома по  ул. Ульяновское Шоссе, обнаружила пропажу сотового телефона.  Заявительница, с учетом износа, оценила причиненный ей материальный ущерб в размере 6000 рублей.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники следственно-оперативной группы  установили и опросили возможных очевидцев, осмотрели место происшествия и выяснили, что накануне пропажи имущества потерпевшая отмечала в кругу друзей «День улыбки». После застолья  гостеприимная хозяйка квартиры уснула, а проснувшись, обнаружила отсутствие смартфона.  Поняв, что самостоятельно с ситуацией не справится, женщина обратилась за помощью к полицейским.

Сотрудники полиции установили и опросили всех участников застолья, кроме одного из гостей, который под различными предлогами уклонялся от разговоров с полицейскими. Оперуполномоченные выяснили, что на традиционный для компании праздник молодой человек попал случайно – пришел вместе с одной из соседок.  При отработке возможных мест сбыта похищенного имущества в одном из комиссионных магазинов  оперативники  обнаружили залоговые документы на имя того самого «непрошенного» гостя, который после праздника сдал в ломбард телефон, схожий по описанию с разыскиваемым. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции местного жителя 1989 года рождения, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей.

Во время опроса задержанный  признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что украл гаджет, заметив, что хозяйка квартиры уснула.  В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия по возвращению похищенного имущества законной владелице.

Отделом дознания МУ МВД России «Сызранское»  в отношении  местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до четырех месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.

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