Я нашел ошибку
Главные новости:
25 апреля в Самарской области сохранятся грозы
25 апреля в Самарской области сохранятся грозы
На пригородных маршрутах Самары начат подсчет пассажиров
На пригородных маршрутах Самары начат подсчет пассажиров
С 15 по 18 мая Самара примет Международный конкурс «Виват, Баян!»
С 15 по 18 мая Самара примет Международный конкурс «Виват, Баян!»
На Госуслугах стартовал приём заявок на «Битву роботов»
На Госуслугах стартовал приём заявок на «Битву роботов»
В Самарской области проходят мастер-классы звёзд отечественного баскетбола
В Самарской области проходят мастер-классы звёзд отечественного баскетбола
Вузы в России хотят обязать выделять студенческим семьям отдельное жилье
Вузы в России хотят обязать выделять студенческим семьям отдельное жилье
В Тольятти в ДТП попала мотоциклистка
В Тольятти в ДТП попала мотоциклистка
Дата оглашения ежегодного послания президента Путина будет перенесена на более поздний период
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.36
0.9
EUR 94.57
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Музей Эльдара Рязанова открывает две выставки, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Самарская кирха приглашает 29 апреля на концерт-реквием
80 яблоневых деревьев высадили на территории Самарского областного госпиталя для ветеранов войн
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение подозреваемого в мошенничестве

24 апреля 2025 14:03
217
Сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение подозреваемого в мошенничестве

В дежурную часть отделения полиции по Шигонскому району МУ МВД России «Сызранское» обратилась местная жительница 1954 года рождения, которая сообщила, что неизвестный злоумышленник, под предлогом сохранения денежных средств, перевода их на безопасные счета и во избежание ответственности за переводы ВСУ по статье о госизмене, убедил ее в необходимости передачи курьеру денежных средств в размере более 1,6 млн рублей.
   Отделением по расследованию преступлений, совершенных на территории Шигонского района СУ МУ МВД России «Сызранское» в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемого и установлению всех обстоятельств произошедшего.
   Приметы подозреваемого: мужчина, рост примерно 160 см, худощавого телосложения, на вид 25 лет, нос небольшой – острый, глаза узкие, цвет светлые, губы не больше, рот узкий, подбородок обычный, глаза опухшие, походка прямая, не размашистая, торопливая.
   Был одет: трикотажная шапка черного цвета, куртка тонкая с капюшоном черного цвета, штаны трикотажные серого цвета, кроссовки черно – белого цвета.
 
   Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности  или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам:  8(8468)-2-14-09  8 (8464) 33-38-36 или 102.
 Конфиденциальность гарантируется.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Житель Самарского региона перевел лжеброкеру более 1 млн рублей
24 апреля 2025, 09:21
Житель Самарского региона перевел лжеброкеру более 1 млн рублей
Чтобы не попасться на уловки мошенников, следует открывать счета в офисе брокера, банка или на официальном сайте компании. Криминал
191
Флористка из Тольятти отдала все свои сбережения, желая получить приз в аукционе
23 апреля 2025, 11:00
Флористка из Тольятти отдала все свои сбережения, желая получить приз в аукционе
20-летняя работница одного из местных цветочных магазинов стала жертвой аферистов. Криминал
313
В Петербурге 13-летний школьник передал мошенникам более 10 млн рублей
22 апреля 2025, 11:51
В Петербурге 13-летний школьник передал мошенникам более 10 млн рублей
мМошенники в течение нескольких дней звонили ему. В стране
364
В центре внимания
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
24 апреля 2025  11:24
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
265
В Самаре в ходе весенней генеральной уборки с территории города вывезли уже более 21 тысячи кубометров мусора
24 апреля 2025  10:58
В Самаре в ходе весенней генеральной уборки с территории города вывезли уже более 21 тысячи кубометров мусора
338
В Самару прибыли еще три односекционных трамвая «Львенок»
24 апреля 2025  10:51
В Самару прибыли еще три односекционных трамвая «Львенок»
252
Театр «Самарская площадь» стал победителем III Всероссийского фестиваля патриотических спектаклей «ZA ЖИЗНЬ»
23 апреля 2025  14:02
Театр «Самарская площадь» стал победителем III Всероссийского фестиваля патриотических спектаклей «ZA ЖИЗНЬ»
521
Колледжи из Самарской области станут получателями грантов на создание кластеров «Профессионалитета»
23 апреля 2025  13:51
Колледжи из Самарской области станут получателями грантов на создание кластеров «Профессионалитета»
483
Весь список