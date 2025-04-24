Сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение подозреваемого в мошенничестве

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В дежурную часть отделения полиции по Шигонскому району МУ МВД России «Сызранское» обратилась местная жительница 1954 года рождения, которая сообщила, что неизвестный злоумышленник, под предлогом сохранения денежных средств, перевода их на безопасные счета и во избежание ответственности за переводы ВСУ по статье о госизмене, убедил ее в необходимости передачи курьеру денежных средств в размере более 1,6 млн рублей.

Отделением по расследованию преступлений, совершенных на территории Шигонского района СУ МУ МВД России «Сызранское» в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемого и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы подозреваемого: мужчина, рост примерно 160 см, худощавого телосложения, на вид 25 лет, нос небольшой – острый, глаза узкие, цвет светлые, губы не больше, рот узкий, подбородок обычный, глаза опухшие, походка прямая, не размашистая, торопливая.

Был одет: трикотажная шапка черного цвета, куртка тонкая с капюшоном черного цвета, штаны трикотажные серого цвета, кроссовки черно – белого цвета.



Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8468)-2-14-09 8 (8464) 33-38-36 или 102.

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