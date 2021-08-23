Псевдоцелители могут предложить самарцам обряд очищения от коронавируса

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ГУ МВД России по Самарской области предупреждает граждан о возможных способах мошенничества. Например аферисты могут позвонить и сообщить что вы контактировали с заболевшим, поэтому к вам приедет бригада медиков для того, чтобы провести "анализ", но за это придется заплатить некоторую сумму. Злоумышленники могут предложить провести на дому и бесплатное тестирование. Как правило их цель проникнуть в жилище и совершить квартирную кражу.

Также, чтобы получить ваши персональные данные или данные вашей банковской карты, мошенники могут предлагать денежную компенсацию от ущерба, нанесенным вирусом.

Во время общения мошенники могут выдать себя за целителей, которые за денежное вознаграждение могут провести обряд очищения или предложить к покупке целебные снадобья, амулеты и обереги. Все это по их утверждению спасет от заражения.

ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан не доверять подобным предложениям и не переводить деньги за сомнительные услуги и ориентироваться только на официальные источники информации.