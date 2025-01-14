На туристов из Самары напал с ножом браконьер в самшитовой роще в Сочи

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12 января туристы из Самары Ксения и Виталий решили посетить сочинскую достопримечательность — тисо-самшитовую рощу. Праздники закончились, туристов там почти не было, а кто был — разбрелись по природной территории, пишет 63.ру.

Ксения и Виталий заплатили 600 рублей за двоих и пошли по Большому кольцу. Дошли до родника, восхитились красотой этого места и вдруг увидели, что на скале мужчина кровожадно рвет какое-то растение. Супруги, прежде чем посетить рощу, ознакомились с ее историей и знали, что она относится к Кавказскому заповеднику и Всемирному природному наследию ЮНЕСКО. Поэтому варварское поведение мужчины возмутило молодых людей. И они в очень корректной форме сделали браконьеру замечание — мол, рвать здесь ничего нельзя, это заповедник, утверждают туристы.

— Он начал спускаться с этого обрыва, мы стояли и фотографировались, ну спускается человек. Оказывается, он стал спускаться, чтобы разобраться с нами. Он кинулся на мужа с кулаками. Я ему сказала: «Молодой человек, отойдите, не распускайте руки». Но его это не остановило. Там довольно-таки высокий мостик, а ограждения не очень серьезные. Он начал моего мужа бить очень активно и пытался скинуть с этого мостика. Там очень высоко: если бы он его скинул, было бы насмерть — 100 процентов, — рассказывает Ксения.

Она кинулась помогать мужу, за что тоже получила, утверждает девушка. Неизвестно, чем бы закончилось противостояние, но тут браконьер поскользнулся в своих резиновых сапогах и упал, этим воспользовались супруги и кинулись бежать.

Молодые люди утверждают, что мужчина достал складной нож из рюкзака и побежал за ними.

Браконьеры приходят туда, чтобы воровать редкие растения, в том числе первоцветы, и сдавать их, говорят туристы.

Туристы утверждают, что сотрудники природного объекта не считают, сколько народу зашло в рощу и сколько вышло.

Молодым людям предложили вызвать полицию, одновременно утверждая, что в эти места она не приедет.

Молодые люди приехали в отпуск, поэтому решили не обращаться в полицию, чтобы не терять драгоценное время. Просто хотели предупредить других туристов, что на популярных объектах в Сочи может быть небезопасно.

Ксения и Виталий говорят, что браконьеры проходят на территорию памятника природы через второй КПП со стороны поселка, пункт фактически заброшен и вход свободен. На открытом КПП им сказали, что не хватает сил и сотрудников, чтобы содержать еще и второй пропускной пункт.