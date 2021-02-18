Мужчина украл рециркулятор воздуха из банка в Кинеле

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Подозреваемого в хищении имущества из помещения банка задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в городе Кинеле.

Инцидент произошел в холле банковского учреждения, расположенного на улице Маяковского. Злоумышленник похитил оттуда рециркулятор воздуха стоимостью более 13 тысяч рублей. Ориентировку с описанием вора полицейские направили всем патрульным экипажам, несущим службу на улицах города.

Примерно через час во время отработки путей возможного отхода преступника недалеко от места происшествия сотрудники Росгвардии заметили мужчину, внешность которого совпадала с описанием разыскиваемого. Стражи правопорядка задержали предполагаемого злоумышленника – местного жителя 1975 года рождения, и передали своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.

Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».