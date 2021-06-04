Юридическая олимпиада Сбера собрала студентов из 9 регионов страны

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В Самаре прошла Межрегиональная юридическая олимпиада для студентов. В ней приняли участие учащиеся 18 вузов Москвы, Татарстана, Астраханской, Волгоградской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской, Оренбургской, Самарской областей.

Организаторами олимпиады выступили Поволжский банк ПАО Сбербанк, прокуратуры Самарской области и Республики Татарстан, отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ и Самарское региональное отделение Ассоциации юристов России.

В этом году олимпиада была приурочена к предстоящему празднованию 300-летия Прокуратуры России. Она прошла в онлайн-формате и состояла из 4 этапов: «Разминка», «Блиц», «Юридический батл», «Несерьезно о серьезном». Победителей определяли по количеству баллов, набранных в ходе этапов.

Олимпиада была направлена на повышение правовой и финансовой грамотности молодежи.

Дмитрий Гурулёв, заместитель Председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк:

"Юридическая олимпиада уже стала традиционной. Это очень хорошая возможность для студентов проверить свои знания, потому что вопросы для нее готовили специалисты, работающие непосредственно в практической юриспруденции. В этом году олимпиада посвящена важному событию в истории юриспруденции нашей страны – 300-летию Прокуратуры России".

Александр Русских, старший помощник прокурора Самарской области по правовому обеспечению:

"Мы хотим видеть нашу молодежь просвещенной, грамотной, умеющей не только найти, но и отличить в современном информационном мире достоверную правовую и финансовую информацию от ложной. Уверен, что межрегиональная юридическая олимпиада в этом поможет".

По итогам олимпиады первое место заняла команда «Буква закона» из Саратовской государственной юридической академии, второе – «Отряд специального назначения» из Самарского юридического института ФСИН, третье место у команды «Дети Фемиды» из Пензенского государственного университета. Все участники получили памятные призы от Сбербанка и соорганизаторов проекта.