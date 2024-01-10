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Цены на куриные яйца в России вряд ли станут ниже, даже учитывая поставки этой продукции из-за границы. Об этом заявила генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева 9 января, пишут "Известия".

Она указала на то, что в настоящее время цена у производителей держится на уровне 95–105 рублей, а всё остальное — это расходы розничных сетей и неизбежная торговая наценка. Поэтому она считает стоимость десятка яиц в 110–125 рублей «адекватной» и «справедливой».

«Яйцо дешевле не станет. На мой взгляд, установившиеся цены — 110–125 рублей за десяток — абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта», — заявила она в беседе с «Парламентской газетой».

Не помогут снизить цены и закупки яиц из-за рубежа.

«Что же касается импортных поставок, то они при заявленных объемах никакой роли в ценообразовании не сыграют и позитивного эффекта не принесут. Кроме того, <…> закупочные цены на яйца из Турции и Азербайджана на данный момент установлены не ниже, чем на продукцию наших, отечественных производителей», — сказала Бобылева.

Председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин, в свою очередь, отметил, что единственным способом хоть немного снизить цены на куриное яйцо — это законодательно ограничить торговую наценку на социально значимые товары.