Цены на долгосрочную аренду в Самаре в IV квартале выросли на 5%

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Аналитики «Авито Недвижимости» подвели итоги IV квартала 2022 года для рынка долгосрочной аренды квартир. По сравнению с предыдущим кварталом предложение на платформе выросло на 3%, а цены на аренду объектов в России — на 9%. Студии стали дороже на 10%, однокомнатные квартиры — на 5%, двухкомнатные — на 15%, трехкомнатные — на 8%. На 18% подешевели объекты с четырьмя комнатами и более.

В отдельных городах аренда квартир стала доступнее. В Сочи можно снять квартиру на 27% дешевле, чем в III квартале 2022 года (33 000 против 45 000 рублей), в Москве — на 15% (55 000 против 65 000 рублей), в Севастополе — тоже на 15% (23 000 против 27 000 рублей), в Калининграде — на 9% (20 000 против 22 000 рублей), в Казани и Ростове-на-Дону — на 4% (23 000 против 24 000 рублей в обоих городах). В 10 из 35 городов и регионов, попавших в исследование «Авито Недвижимости», цены на аренду не изменились.

«Крупные города традиционно гораздо более чувствительны к изменениям в экономике и обществе. На фоне событий конца 2022 года многие откладывали планы по переезду в более крупные и дорогие города или, наоборот, переезжали из них в другие локации. Это также становилось сложнее сделать из-за сокращения числа вакансий на рынке труда по сравнению с началом делового сезона в III квартале 2022 года. В результате, чтобы сдать недвижимость, собственники все чаще были вынуждены снижать ежемесячную плату. Для арендаторов в Москве, Сочи, Казани и некоторых других крупных городах это было хорошей возможностью улучшить свои жилищные условия или договориться о существенной скидке. В дальнейшем мы, скорее, ожидаем стабилизации и, возможно, некоторого роста на крупных рынках, в том числе московском», — комментирует руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

В структуре спроса наметились небольшие изменения: за год люди стали чаще интересоваться студиями (их доля выросла с 9 до 11%) и реже однокомнатными квартирами (доля спроса упала с 49% до 46%).