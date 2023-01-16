Самарская область с опережением выполняет программу по расселению граждан из аварийного жилья

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Итоги исполнения программы по переселению граждан из аварийного жилья и устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» рассмотрели на совещании в Правительстве региона, которое провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Виктор Кудряшов.

К настоящему времени нарастающим итогом из аварийного жилого фонда расселено 11,27 тысяч граждан. Площадь расселенного жилого фонда, также нарастающим итогом, составила 187 тысяч квадратных метров, что составляет 112% от планового показателя национального проекта в 166,4 тысячи квадратных метров.

Кроме того, заключено большое количество контрактов на приобретение квартир по 4-му и 5-му этапам адресной программы, рассчитанным до конца 2024 года. По 4 этапу контрактация выполнена на 90%, а по пятому заключены контракты на приобретение порядка 60% жилья.

Напомним, задачу досрочно выполнить программу по расселению граждан из аварийного жилья поставил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Соответствующее соглашение было заключено между Правительством региона и Фондом реформирования ЖКХ (с января 2022 года – Фонд развития территорий). Срок исполнения программы – 31.12.24 г. (первоначальный срок – конец 2025 года). Для главы региона и областного Правительства это является одним из приоритетных направлений работы.

Работа по расселению граждан из аварийного жилья год от года набирает обороты. Для сравнения: за три предыдущие года действия программы было расселено 107 тысяч метров жилья. К слову, плановые показатели 2021 года по работе с «аварийкой» также были перевыполнены на 16%.

Программа по расселению выполнялась в непростых условиях растущего рынка и высокого спроса на жилье, когда застройщики предпочитали реализовывать квартиры в короткие сроки, а не резервировать под нужды госпрограмм по фиксированным ценам. Однако большинство девелоперов в рамках совместной работы с областным Правительством заключили долгосрочные контракты с муниципалитетами на продажу квартир, таким образом включившись в решение социальных задач.

Форсировать работу по расселению граждан из аварийного жилфонда помогла досрочная контрактация – заблаговременное заключение договоров с девелоперами на приобретение жилья. Такую задачу поставил главам муниципалитетов председатель облправительства. Кроме того, для городов и районов было своевременно увеличено финансирование, изменена стоимость квадратного метра жилья, приобретаемого в рамках госпрограмм. Областные власти призвали глав территорий точечно взаимодействовать с девелоперами, использовать возможность приобретать жилье для социальных нужд у единственного поставщика, авансировать 100%-ную стоимость жилья.

«Выполнение программы переселения граждан из аварийного жилья было одной из наиболее важных задач, стоящих в текущем году перед регионом. И ее исполнение с превышением плановых показателей в достаточно непростых условиях – результат эффективной работы муниципалитетов, активной гражданской позиции бизнеса, своевременных управленческих решений. Мы не только перевыполнили годовой план, но и создали хороший задел на будущее. Уверен, что и в начавшемся году мы справимся с поставленными задачами», – отметил Виктор Кудряшов.

Председатель областного Правительства отметил высокую активность глав городов и районов по заключению контрактов по программам расселения на 2023 и 2024 годы, фактически до завершения мероприятий программы.

Фото: департамент информационной политики СО