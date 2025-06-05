Компании Самарской области представили свой потенциал на международной выставке "Металлообработка-2025"

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Сразу три самарских компании стали участниками международной выставки «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» – «Металлообработка-2025». Это ключевое мероприятие отрасли, демонстрирующее передовые разработки российских производителей.



«Впервые приняли участие в выставке. Здесь мы нашли новых партнеров, которые заинтересовались нашими услугами», - поделился Андрей Чайников, представитель ООО «Строммашина-Индустрия».



Экспозицию региона посетил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и пожелал плодотворной работы всем участникам. В регионе активно поддерживают местных производителей, в том числе по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».



«Для нас участие в специализированных выставках – это шаг навстречу новым возможностям, а также знакомство с тенденциями в сфере, в которой мы работаем», – подчеркнул учредитель ООО «ТПК Брик» Игорь Петров. Возможность представить свою продукцию на отраслевой выставке компания получила в конкурсе «Достояние губернии-2024», где была отмечена специальным призом от Минэкономразвития Самарской области и центра «Мой бизнес».



«Спасибо за возможность включения в региональный стенд. Это точно пойдет на пользу нашей компании», - рассказал Николай Шишкин, гендиректор ООО «Машиностроение».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.