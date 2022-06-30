27% молодых соискателей Самарской области готовы к переезду ради трудоустройства

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Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала резюме соискателей в возрасте от 14 до 35 лет, чтобы разобраться в карьерных предпочтениях современного поколения.

27% от всех резюме молодых соискателей России приходится на Москву, еще 11% - на Санкт-Петербург, 6% - на Московскую область. Также в число лидеров вошли Краснодарский край (4%), Республика Татарстан, Свердловская область и Новосибирская область (по 3%), Самарская область (2%).

В топ-10 самых популярных специальностей среди молодежи вошли менеджер по продажам (9% резюме), администратор (6%), продавец (5%), программист (4%), помощник руководителя, курьер, руководитель проектов, менеджер по маркетингу и рекламе, официант/ бармен, инженер-конструктор и водитель (по 3%). Реже всего молодежь ищет работу зоотехниками и дворниками – это менее 0,1% резюме.

Интересно, что 27% молодых соискателей страны готовы к переезду ради трудоустройства. Чаще всего о желании переехать в своих резюме сообщает молодежь Чукотского АО (67%), Ямало-Ненецкого АО (44%), Республики Калмыкия (42%), Республики Алтай (39%), а также Ненецкого АО и Республики Ингушетия (по 37%). Реже всего желающие переехать встречаются среди молодежи Псковской и Пензенской областей (по 21%), Ленинградской области (20%) и Московской области (19%). В Самарской области готовность к переезду ради трудоустройства в своих резюме отмечают 27% молодых соискателей.

Уровень зарплатных ожиданий молодых соискателей напрямую зависит от их опыта работы. Так, молодежь с профессиональным стажем более 6 лет (39% соискателей) рассчитывает на 70 тыс. руб., от 3 до 6 лет (22%) – на 53 тыс. руб., от 1 года до 3 лет (16%) – на 45 тыс. руб., а без опыта (22%) – на 30 тыс. руб.