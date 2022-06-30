27% молодых соискателей Самарской области готовы к переезду ради трудоустройства

Я нашел ошибку
Главные новости:
В России хотят установить еще один государственный праздник
В России хотят установить еще один государственный праздник
Самарских дачников предупредили о мотыльках-вредителях
Самарских дачников предупредили о мотыльках-вредителях
В Советском районе Самары двое пострадали в ДТП
В Советском районе Самары двое пострадали в ДТП
Министерство культуры РФ возобновляет приём граждан в очном формате
Замена иностранных национальных водительских удостоверений граждан ДНР и ЛНР будет осуществляться без проведения экзаменов
Замена иностранных национальных водительских удостоверений граждан ДНР и ЛНР будет осуществляться без проведения экзаменов
В Самарской области по автодороге «М5-Урал» действует ограничение движения грузового транспорта
В Самарской области по автодороге «М5-Урал» действует ограничение движения грузового транспорта
На российском рынке мороженого впервые за 10 лет сменился основной игрок
На российском рынке мороженого впервые за 10 лет сменился основной игрок
Строку «за текущий ремонт» захотели вынести отдельно в платежках
Строку «за текущий ремонт» захотели вынести отдельно в платежках
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 52.97
-0.39
EUR 55.89
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Все площадки Грушинского фестиваля начнут работу 30 июня
Появилась полная программа 49 фестиваля авторской песни имени В. Грушина в Самарской области
Премьера детской оперы «Репка» пройдет в Самарском театре оперы и балета
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

27% молодых соискателей Самарской области готовы к переезду ради трудоустройства

30 июня 2022 12:59
94
27% молодых соискателей Самарской области готовы к переезду ради трудоустройства

Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала резюме соискателей в возрасте от 14 до 35 лет, чтобы разобраться в карьерных предпочтениях современного поколения. 

27% от всех резюме молодых соискателей России приходится на Москву, еще 11% - на Санкт-Петербург, 6% - на Московскую область. Также в число лидеров вошли Краснодарский край (4%), Республика Татарстан, Свердловская область и Новосибирская область (по 3%), Самарская область (2%). 

В топ-10 самых популярных специальностей среди молодежи вошли менеджер по продажам (9% резюме), администратор (6%), продавец (5%), программист (4%), помощник руководителя, курьер, руководитель проектов, менеджер по маркетингу и рекламе, официант/ бармен, инженер-конструктор и водитель (по 3%). Реже всего молодежь ищет работу зоотехниками и дворниками – это менее 0,1% резюме.  

Интересно, что 27% молодых соискателей страны готовы к переезду ради трудоустройства. Чаще всего о желании переехать в своих резюме сообщает молодежь Чукотского АО (67%), Ямало-Ненецкого АО (44%), Республики Калмыкия (42%), Республики Алтай (39%), а также Ненецкого АО и Республики Ингушетия (по 37%). Реже всего желающие переехать встречаются среди молодежи Псковской и Пензенской областей (по 21%), Ленинградской области (20%) и Московской области (19%). В Самарской области готовность к переезду ради трудоустройства в своих резюме отмечают 27% молодых соискателей.

Уровень зарплатных ожиданий молодых соискателей напрямую зависит от их опыта работы. Так, молодежь с профессиональным стажем более 6 лет (39% соискателей) рассчитывает на 70 тыс. руб., от 3 до 6 лет (22%) – на 53 тыс. руб., от 1 года до 3 лет (16%) – на 45 тыс. руб., а без опыта (22%) – на 30 тыс. руб.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Каждый пятый россиянин называет свои отношения с начальником дружескими
30 июня 2022, 11:52
Каждый пятый россиянин называет свои отношения с начальником дружескими
Мужчины рассказывали о приятельских отношениях с руководством чаще женщин. Общество
138
После длительных ограничений больше половины самарцев ждут летние корпоративы
29 июня 2022, 12:37
После длительных ограничений больше половины самарцев ждут летние корпоративы
21% отметили, что у них летом не проводятся корпоративы. Общество
279
Став начальником, каждый восьмой в первую очередь уволил бы своих коллег
29 июня 2022, 10:49
Став начальником, каждый восьмой в первую очередь уволил бы своих коллег
Став руководителем своего подразделения, мужчины начали бы с увольнения неэффективных коллег, женщины — с повышения зарплаты. Общество
260
В центре внимания
В Самарской области по автодороге «М5-Урал» действует ограничение движения грузового транспорта
30 июня 2022  13:22
В Самарской области по автодороге «М5-Урал» действует ограничение движения грузового транспорта
95
Банк «Солидарность» выпустил юбилейную 10 000 карту жителя Самарской области
30 июня 2022  12:50
Банк «Солидарность» выпустил юбилейную 10 000 карту жителя Самарской области
128
На «ОДК-Кузнецов» Наталья Касперская озвучила вопросы импортозамещения в сфере IT для промышленности
30 июня 2022  10:14
На «ОДК-Кузнецов» Наталья Касперская озвучила вопросы импортозамещения в сфере IT для промышленности
174
«Фармлэнд» - совместное белорусско-голландское предприятие. Имеет 5 производственных линий, изготавливаются продукты по 140 позициям
29 июня 2022  17:56
Самарская область и регионы Беларуси намерены развить сотрудничество в сфере здравоохранения  
417
«Жигулевская долина» будет сотрудничать с китайско-белорусским индустриальным парком «Великий камень», объединяющим 90 резидентов из 15 стран.
29 июня 2022  17:38
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с китайско-белорусским индустриальным парком «Великий камень»
468
Весь список