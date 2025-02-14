В Самарской области прогнозируют аномально теплую весну

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Всего пара недель остается до весны. Какой она будет в Самарской области, рассказали метеорологи сервиса Яндекс Погода. Зима удивила нас аномальным теплом, и весна, по прогнозу, также выдастся теплой.

— Сильнее всего отклонение от привычной погоды будет заметно в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Воронеже и Самаре, — рассказали метеорологи.

Ожидается, что в Самаре сезонные отклонения температуры составят от 1,5 до 1,8 градусов. Синоптики прогнозируют нормальное количество осадков весной. А автомобилисты, по предварительным данным, смогут сменить зимние шины на летние уже в начале апреля, пишет Самара-КП.