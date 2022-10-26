В Самарской области ожидаются заморозки до -6 °С

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В среду, 26 октября, в Самарской области ожидается прохладная осенняя погода. Весь день будет облачно и без осадков. Об этом рассказали специалисты Приволжского УГМС.

По прогнозам синоптиков, днём в регионе установится облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Воздух прогреется лишь до 6 °C. Прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с.

В ночь на четверг похолодает до -6 °C. А днём 27 октября столбики термометров поднимутся не выше 6 градусов тепла. На улице будет облачно, но иногда начнёт показываться солнце. Ветер сменится на южный, юго-восточный со скоростью 6-11 м/с.

Метеорологи отметили, что в ближайшую рабочую неделю ожидается неустойчивая погода. В середине недели придёт антициклон. Существенных осадков не ожидается. Затем вновь прибудет холодный фронт. Он принесет с собой небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Напомним, синоптики опубликовали официальный прогноз ледостава на водохранилищах Волги. Он ожидается на 3-4 дня позже, чем обычно, пишет Сова.