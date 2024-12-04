В Кинеле из-за нашествия вредителей провели восстановительное озеленение

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Высадка деревьев и кустарников - ежегодные плановые мероприятия службы экологии, сообщает администрация городского округа Кинель.

Провести подобного рода работы стало возможным благодаря нацпроекту "Экология", реализуемому по решению Президента России.



Увеличение объемов озеленительных мероприятий в 2024 году связано с массовой гибелью высаженных ранее деревьев. Это произошло из-за расширения ареала обитания ясеневой изумрудной златки - опасного вредителя, пишет Сова.



Ранее на территории Самарской области высаживали ясень пенсильванский и клен ясенелистный. У этих деревьев не оказалось естественной защиты перед новыми насекомыми.



Ясеневые изумрудные златки обитали на Дальнем Востоке России, в Китае, Японии и Южной Корее. Но, продвигаясь на запад, вредители добрались до нашей климатической зоны, где себя вполне хорошо чувствуют. Оказалось, что "пришельцам" ясень пенсильванский особенно хорошо подходит для размножения, что губит окружающую растительность.



Все это привело к усыханию крон, поэтому понадобились вырубка и утилизация. После специалисты провели "Зеленые субботники". В Кинеле они высадили липы на боковой аллее в парке Победы, а также декоративные кустарники - чубушник и сумах - на аллее в Детском парке.



Теперь экологи надеются, что саженцы приживутся и насаждения превратятся в новые здоровые деревья.