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Предприятие "Тольяттикаучук" отметили за вклад в защиту экологии Самарской области на торжественной церемонии награждения эковолонтеров, внесших весомый вклад в защиту окружающей среды Самарской губернии в течение 2022 года.

Персональные благодарственные письма движения #ЭКОРАВНОВЕСИЕ, созданного по инициативе медиахолдинга «Комсомольская правда» получили ведущий специалист группы по управлению земельно-имущественными активами «Тольяттикаучука» Сергей Долгов и ведущий инженер отдела охраны окружающей среды «Тольяттикаучука» Анна Климина. Так отмечен их личный вклад в экологию родного края. Анна Климина курирует на предприятии вопросы, связанные с водными ресурсами, а Сергей Долгов на протяжении последних лет является соорганизатором посадок леса, а также акций предприятия по восстановлению родников в национальном парке «Самарская лука».

«Одна из ключевых ценностей компании «Татнефть» - «Мы экологичны». Поэтому на «Тольяттикаучуке» ведётся комплексная работа по снижению воздействия на окружающую среду и достижению глобальных целей устойчивого развития. И что особенно важно, каждый сотрудник разделяет корпоративные ценности и вносит свою лепту в поддержание экологического баланса: сортирует мусор дома и на работе, выходит на субботники и высадку леса, в теплое время года многие используют велотранспорт, - отметил директор по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды предприятия «Тольяттикаучук» Ахмет Насыров, сообщает пресс-служба «Тольяттикаучук».

Фото: пресс-служба «Тольяттикаучук»