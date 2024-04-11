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Стерлядь не исключили из Красной книги Самарской области

11 апреля 2024 13:37
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Стерлядь не исключили из Красной книги Самарской области

Областной минлесхоз оставил стерлядь в Красной книге Самарской области, несмотря на предложения отдельных экспертов и ученых исключить ее из охранного списка.

Обновленный перечень видов животных, растений и грибов, занесенных в региональную Красную книгу, опубликован 8 апреля.

Инициатива об исключении стерляди из краснокнижного списка прозвучала на недавнем заседании комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской думы. Обосновывая эту позицию, эксперты в сфере рыболовства и ученые из НИИ рыбного хозяйства и океанографии сослались на то, что искусственное зарыбление дало хороший результат и компенсировало сокращение естественного нереста стерляди, в результате чего популяция этого вида рыб увеличилась, пишет Обоз.инфо.

Между тем в областном министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования уточнили, что не получали научных данных, свидетельствующих об устойчивом росте популяции стерляди и накоплении достаточного промыслового запаса. В связи с этим комиссия по ведению и научному редактированию Красной книги Самарской области выразила общее мнение о преждевременности исключения стерляди из перечня особо охраняемых видов рыб.

Теперь это подтверждено документально. Стерлядь по-прежнему значится в краснокнижном списке, ее категория редкости – 4 (неопределенные по статусу, то есть в настоящее время нет достаточных сведений о состоянии стерляди в природе, либо она не в полной мере соответствует критериям других категорий, но нуждается в специальных мерах охраны). Это значит, что в регионе по-прежнему действует строгий запрет на промысел стерляди – за ее вылов можно получить наказание до 9 лет лишения свободы, плюс штраф до 3 млн рублей.

Под угрозой исчезновения в Самарской области остаются и другие некогда ценные породы рыб: русский осетр, белуга, белорыбица, кумжа и практически вымерший шип.

Фото: pxhere.com

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