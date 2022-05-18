Самарцы высказались за включение лесопарка имени 60-летия Советской власти в зеленый пояс города

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В Самаре прошли общественные слушания о включении территории лесопарка имени 60-летия Советской власти в состав существующего лесопаркового зеленого пояса в границах городского округа Самара.

На территории, образующей исторически сложившийся лесопарк в границах Московского шоссе, улиц Алма-Атинская, Стара-Загоры, Ташкентской, в настоящее время расположены земельные участки разных форм собственности. При этом уже несколько десятков лет жители города используют лесопарк для отдыха, прогулок, занятий спортом. Однако собственниками некоторых участков предпринимались попытки начать строительные работы, тем самым уничтожив зеленые насаждения, которыми практически полностью покрыта значительная часть территории.

В ходе встреч с горожанами высказывалась обеспокоенность дальнейшей судьбой парка. Городские власти всегда поддерживали мнение жителей о недопустимости вырубки деревьев в лесопарке. Поэтому в 2019 году на всей территории парка была установлена зона Р-3, которая подразумевает размещение объектов только рекреационного назначения. А уже в этом году Администрация города вышла с предложением включить территорию лесопарка имени 60-летия Советской власти общей площадью 125 га в состав лесопаркового зеленого пояса вокруг города Самары. Напомним, что лесопарковый зеленый пояс создан в 2018 году и включает в себя территорию острова Коровий площадью 262 га.

В общественных слушаниях, которые прошли 17 мая в школе №132 приняли участие порядка 400 человек. Всем желающим была предоставлена возможность высказать свое мнение. На вопросы неравнодушных горожан отвечали руководители профильных департаментов Администрации города, представители министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, администрации Кировского внутригородского района.

Как отметил руководитель Правового департамента Администрации городского округа Самара Дмитрий Попов, включение территории в лесопарковый пояс Самары – оптимальное решение по его защите:

«Нас всех очень волнует судьба парка 60-летия Советской власти, который находится прямо за этой школой. Наверняка, жители этого района - подавляющее большинство из вас, пользуетесь благами этого уникального для городского округа Самара природного объекта. Мы тщательно изучали действующее законодательство и пришли к выводу, что на сегодняшний день в рамках действующей правовой модели, установление лесопаркового зеленого пояса в отношении парка 60-летий Советской власти будет возможно оптимальным способом выхода из сложившейся ситуации. Ради одной цели - сохранение лесопарка в существующем виде».

Итогом общественных слушаний стало голосование. За включение лесопарка в зеленый пояс свой голос отдали 220 участников.

В ближайшие дни Общественная палата Самарской области направит протокол слушаний в Самарскую Губернскую Думу.

Фото: администрация Самары