Самарцы высказались за включение лесопарка имени 60-летия Советской власти в зеленый пояс города

Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2022 году планируется построить и оснастить восемь котельных в четырех муниципальных образованиях Самарской области. 
Виктор Кудряшов провел совещание по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2022-2023 годов
Об этом сообщил в ходе РИФ гендиректор VK Владимир Кириенко.
VK Видео станет отдельным приложением: платформа будет развиваться по модели YouTube
По словам вице-спикера Госдумы, многие специалисты говорят о необходимости возврата к традиционной русской системе образования.
Вице-спикер Госдумы Толстой считает, что России необходимо отказаться от Болонской системы образования
Всероссийская акция «Ночь музеев-2022» пройдет в Самаре 21 и 22 мая. В дни акции будет работать более 50-ти площадок.
В «Ночь музеев-2022» будут организованы бесплатные пешеходные экскурсии по Самаре
Абитуриенты еще только готовятся поступать в вузы, а правительство РФ уже распределило бюджетные места на 2023/2024 учебный год.
В Самарской области станут больше готовить инженеров, айтишников и медиков
В 19 раз больше людей выбирают фастфуд вместо здорового питания
В 19 раз больше людей выбирают фастфуд вместо здорового питания
Просветительский марафон пройдет в формате дискуссий, лекций и мастер-классов. Он объединяет на своих площадках более 160 спикеров.
Мир глазами молодежи. В России стартовал марафон «Новые горизонты»
​Дмитрий Азаров обсудил с жителями поселка Рощинский социально значимые вопросы
​Дмитрий Азаров обсудил с жителями поселка Рощинский социально значимые вопросы
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.54
0.1
EUR 66.36
0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Российская студенческая весна»: посетить «Фестивальный городок» и получить бесплатный билет на конкурсные площадки может каждый 
Дмитрий Азаров вместе с многодетными родителями высадил  «Аллею семей Самарской области»
Вокруг озера Паршино на Мехзаводе очистили берег от мусора
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Самарцы высказались за включение лесопарка имени 60-летия Советской власти в зеленый пояс города

18 мая 2022 15:14
15
В Самаре прошли общественные слушания.

В Самаре прошли общественные слушания о включении территории лесопарка имени 60-летия Советской власти в состав существующего лесопаркового зеленого пояса в границах городского округа Самара. 

На территории, образующей исторически сложившийся лесопарк в границах Московского шоссе, улиц Алма-Атинская, Стара-Загоры, Ташкентской, в настоящее время расположены земельные участки разных форм собственности. При этом уже несколько десятков лет жители города используют лесопарк для отдыха, прогулок, занятий спортом. Однако собственниками некоторых участков предпринимались попытки начать строительные работы, тем самым уничтожив зеленые насаждения, которыми практически полностью покрыта значительная часть территории.

В ходе встреч с горожанами высказывалась обеспокоенность дальнейшей судьбой парка. Городские власти всегда поддерживали мнение жителей о недопустимости вырубки деревьев в лесопарке. Поэтому в 2019 году на всей территории парка была установлена зона Р-3, которая подразумевает размещение объектов только рекреационного назначения. А уже в этом году Администрация города вышла с предложением включить территорию лесопарка имени 60-летия Советской власти общей площадью 125 га в состав лесопаркового зеленого пояса вокруг города Самары. Напомним, что лесопарковый зеленый пояс создан в 2018 году и включает в себя территорию острова Коровий площадью 262 га.

В общественных слушаниях, которые прошли 17 мая в школе №132 приняли участие порядка 400 человек. Всем желающим была предоставлена возможность высказать свое мнение. На вопросы неравнодушных горожан отвечали руководители профильных департаментов Администрации города, представители министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, администрации Кировского внутригородского района.

Как отметил руководитель Правового департамента Администрации городского округа Самара Дмитрий Попов, включение территории в лесопарковый пояс Самары – оптимальное решение по его защите:

«Нас всех очень волнует судьба парка 60-летия Советской власти, который находится прямо за этой школой. Наверняка, жители этого района - подавляющее большинство из вас, пользуетесь благами этого уникального для городского округа Самара природного объекта. Мы тщательно изучали действующее законодательство и пришли к выводу, что на сегодняшний день в рамках действующей правовой модели, установление лесопаркового зеленого пояса в отношении парка 60-летий Советской власти будет возможно оптимальным способом выхода из сложившейся ситуации. Ради одной цели - сохранение лесопарка в существующем виде».

Итогом общественных слушаний стало голосование. За включение лесопарка в зеленый пояс свой голос отдали 220 участников.

В ближайшие дни Общественная палата Самарской области направит протокол слушаний в Самарскую Губернскую Думу.

 

Фото:   администрация Самары

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

  • Консультант плюс
В центре внимания
Самарская область и Республика Беларусь расширяют торгово-экономические и социокультурные связи
18 мая 2022  13:15
Самарская область и Республика Беларусь расширяют торгово-экономические и социокультурные связи
130
18-24 мая вводятся ограничения движения и парковки на нескольких участках улиц в Самаре
18 мая 2022  12:31
18-24 мая вводятся ограничения движения и парковки на нескольких участках улиц в Самаре
152
Самара принимает рекордное за всю историю Российской студвесны количество участников из 85 регионов страны
18 мая 2022  11:22
Самара принимает рекордное за всю историю Российской студвесны количество участников из 85 регионов страны
325
В Самарской области стартовала Туриада
18 мая 2022  10:10
В Самарской области стартовала Туриада
176
Самарцев информируют о временном ограничении движения транспорта
17 мая 2022  14:03
Самарцев информируют о временном ограничении движения транспорта
491
Весь список