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С 10 по 14 января местами в Самарской области сохранится аномально холодная погода

9 января 2024 17:09
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Со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более.

По информации Приволжского УГМС получено штормовое предупреждение: «Объявлен оранжевый уровень опасности. В период с 10 по 14 января местами в Самарской области сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более».

Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует жителям области сократить время пребывания вне помещений и внимательно следить за своим состоянием, не допускать переохлаждения.

Правила первой помощи при переохлаждении и обморожении:

- как можно быстрее перенесите пострадавшего в теплое помещение;

- снимите с пострадавшего промерзшую или промокшую одежду и обувь;

- при обморожении пальцев рук и ног вначале разотрите их смоченной спиртом салфеткой, затем обмороженные участки тела можно опустить в едва теплую воду, лишь постепенно (!) доводя ее в течение 20-30 минут до температуры тела (36-37 °С), после чего вновь произведите несильное растирание до появления чувствительности кожи;

- на обмороженный участок кожи наложите сухую стерильную повязку, пострадавшего тепло укутайте;

- обеспечьте неподвижность обмороженных участков тела, так как кровеносные сосуды в них становятся очень хрупкими и могут возникнуть кровоизлияния. С этой целью можно использовать кусок фанеры или плотного картона, которые прибинтовываются поверх повязки;

- для восполнения тепла в организме и улучшения его кровообращения дайте пострадавшему выпить горячий чай или молоко;

- в случае подозрения на переохлаждение немедленно вызовите скорую помощь.

Обратитесь за медицинской помощью если:

- отогревание сопровождается усиливающейся болью, пальцы остаются бледными и холодными - это признак глубокого отморожения

- обморожение возникло у ребенка или пожилого человека или если площадь участка обморожения больше площади ладони пострадавшего

- на обмороженных участках появились пузыри. Вскрывать пузыри самостоятельно категорически запрещается

- у пострадавшего появились следующие симптомы: сильная дрожь, замедленное дыхание, холодная бледная кожа, сильная усталость, сонливость, вялость, спутанность сознания или нарушение памяти и другие симптомы общего переохлаждения.

Чего делать нельзя при обморожении:

- растирать снегом обмороженные участки, так как кровеносные сосуды кистей и стоп очень хрупки и поэтому возможно их повреждение, а возникающие микроссадины на коже способствуют внесению инфекции. Кроме того растирание снегом не только не согревает пораженные участки, но и усиливает их охлаждение.

- резко согревать пострадавшего (обкладывание горячими грелками, горячий душ, погружение в горячую ванну, интенсивное растирание), так как возникающий в тканях перепад температур препятствует восстановлению кровотока, что может привести к омертвению обмороженных участков кожи.

- смазывать жиром или мазями обмороженные участки - это усугубляет охлаждение и травмирует кожу

- давать пострадавшему алкоголь и кофе. Эти напитки способствуют резкому расширению сосудов, что может привести к их разрыву, внутренним кровоизлияниям, нарушению работы сердца

- вскрывать самостоятельно пузыри на обмороженных участках

Профилактика обморожений:

- На мороз выходите в многослойной одежде: два свитера под пальто или куртку, двойные рукавицы, хлопчатобумажные, а сверху шерстяные носки – воздух между слоями одежды удерживает тепло. Обувь должна быть сухой и свободной.

- На морозе не рекомендуется носить металлические украшения, так как металл остывает значительно быстрее тела человека.

- Ни в коем случае не смазывайте лицо кремом, особенно увлажняющим. Это сильно увеличивает риск обморожения. При слабых и средних морозах пользуйтесь жирной косметикой, при сильных морозах от косметики вообще лучше отказаться.

- Не отправляйтесь на улицу на голодный желудок, так как возможно, организму потребуется много энергии для борьбы с холодом.

- Не пейте спиртного – алкогольное опьянение на самом деле вызывает большую потерю тепла и способствует переохлаждению, в то же время вызывая иллюзию «согревания организма».

- Не курите на морозе – курение уменьшает циркуляцию крови в руках и ногах и таким образом делает конечности более уязвимыми.

- Если чувствуете, что ноги или руки начинают замерзать, немедленно начинайте двигаться, позже делать это будет уже больно.

- Не позволяйте обмороженному месту снова замерзнуть – это вызовет куда более значительные повреждения кожи.

Обращаем внимание граждан, что, на основании статистических данных, причиной возникновения пожаров в зимний пожароопасный период являются: неосторожное обращение с огнем, детская шалость с огнём, нарушение правил эксплуатации электрооборудования, печного отопления.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

Теги: Погода Самара

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