Я нашел ошибку
Главные новости:
Коллективный договор Т Плюс признан одним из лучших в Самарской области
Коллективный договор «Т Плюс» признан одним из лучших в Самарской области
Эксперты рассказали, где и как можно жарить шашлык
Эксперты рассказали, где и как можно жарить шашлык
Россияне смогут увидеть суперлуние и лунное затмение в конце мая
Россияне смогут увидеть суперлуние и лунное затмение в конце мая
ГИБДД Самарской области на регулярной основе осуществляют скрытое патрулирование»
ГИБДД Самарской области на регулярной основе осуществляют «скрытое патрулирование»
В преддверии 10-летнего юбилея ОНФ прошло заседание Центрального штаба в Москве
В преддверии 10-летнего юбилея ОНФ прошло заседание Центрального штаба в Москве
Как будут работать подразделения МВД по Самарской области в праздники
Как будут работать подразделения МВД по Самарской области в праздники
Проект Самарского регионального оператора по обращению с ТКО «ЭкоСтройРесурс» набирает обороты
Проект Самарского регионального оператора по обращению с ТКО «ЭкоСтройРесурс» набирает обороты
Фотоархив «Лица победы» от Mail.ru Group станет доступен пользователям по всему миру
Фотоархив «Лица победы» от Mail.ru Group станет доступен пользователям по всему миру
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.38
-0.56
EUR 90.15
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоятся соревнования по конному спорту конкуру
В Самарской области состоится фестиваль «Пасхальная Богатырская Силушка»
Десятиклассники Новокуйбышевска принимают участие в профориентационной акции «Формула будущего»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Проект Самарского регионального оператора по обращению с ТКО «ЭкоСтройРесурс» набирает обороты

30 апреля 2021 13:06
66
Проект Самарского регионального оператора по обращению с ТКО «ЭкоСтройРесурс» набирает обороты

Проект регионального оператора по обращению с ТКО «ЭкоСтройРесурс» набирает обороты. С момента запуска ЭкоМобиля сотни жителей уже смогли сделать свой вклад в сохранение ресурсов.

28 апреля ЭкоМобиль приехал к стенам самарского политеха. Одной из первых вторсырье сдала Руфина Зайнулина. Студентка третьего курса института нефтегазовых технологий, в будущем — профессиональный эколог. Девушка уже год как сортирует отходы. Семья сначала подтрунивала над ней, а сейчас даже помогает.

«Думаю, что ЭкоМобиль — очень полезный проект. Он помогает населению начать сортировать отходы и понять, насколько это важно для нашего будущего. Как будущий эколог отмечу, что сортировка мусора уменьшает количество и объём свалок. Помогает ввести отходы во вторичный оборот», — отметила студентка СамГТУ Руфина Зайнуллина.

У ЭкоМобиля было многолюдно. Студенты принесли большое количество макулатуры — распечатки, лекции, ненужные тетради. Быстро наполнялись контейнеры и под другие фракции — пластик разных маркировок, крышечки, стекло, железо. А накопитель под ненужные вещи и вовсе пришлось несколько раз освобождать для следующей партии. Одежда и обувь в хорошем состоянии отправятся в малоимущим, которые будут рады таким обновкам.

«Мы особо не готовились к акции регоператора, потому что в нашем вузе уже давно продвигаем идею раздельного сбора отходов. У нас есть клуб „ЭкоЖизнь“, который активно занимается сбором макулатуры. Это для нас текущая, нормальная деятельность. Наш партнёр — региональный оператор ЭкоСтройРесурс — предложил провести акцию с ЭкоМобилем. И здорово, что наши студенты откликнулись и принесли отсортированное вторсырье», — рассказал проректор по развитию кадрового потенциала СамГТУ Евгений Франк.

За полтора месяца работы проекта «ЭкоМобиль» удалось собрать:

  • Стекло — 252 кг
  • Плёночные материалы — 120 кг
  • Алюминиевые банки — 16 кг
  • Офисная бумага — 318 кг
  • Картон — 370 кг
  • ПЭТ — 44 кг
  • Железо — 55 кг
  • Пластик с маркировкой 2,4,5, — 45 кг
  • Батарейки — 120 кг
  • Книги — 120 штук (для участия в буккроссинге)
  • Ненужная одежда — 160 кг

«Мы только начинаем работу, но уже сейчас видим, насколько важен этот проект. Запрос на раздельный сбор отходов у жителей есть, однако, сейчас главное — поднять уровень экологических знаний именно по сортировке на новый уровень. Этим мы и занимаемся — разъясняем маркировки пластика, рассказываем — какую упаковку лучше вовсе не покупать, потому что ее невозможно переработать. Это первый шаг к внедрению раздельного сбора отходов на территории области. Именно к этому мы все и стремимся», — подчеркнула руководитель экологического управления ООО «ЭкоСтройРесурс» Екатерина Луценко. 

Напоминаем, что вы можете оставлять свои заявки о новых местах точек сбора вторсырья в рамках проекта ЭкоМобиль. Пишите адреса на страничках регоператора в социальных сетях. Мы обязательно включим ваш район или улицу в список ожидания.

Теги: «Экомобиль» отходы раздельный сбор Экология ЭкоСтройРесурс

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцы очистили около 3 гектаров земли
28 апреля 2021, 13:41
Самарцы очистили около 3 гектаров земли
Они присоединились к масштабной экологической акции #МойЭкоДень. Экология
353
На открытии Общественного центра Сбера в Самаре обсудили экологию 
28 апреля 2021, 11:02
На открытии Общественного центра Сбера в Самаре обсудили экологию 
Мероприятие проходило в офлайн и онлайн-форматах, поэтому подключиться к нему могли все желающие.  Финансы и Банки
559
Лесопарк имени 60-летия Советской власти считается крупнейшим в городе, его площадь превышает 133 га.
27 апреля 2021, 14:56
Субботник на территории лесопарка Самары прошел с помощью регоператора ЭкоСтройРесурс
Лесопарк имени 60-летия Советской власти считается крупнейшим в городе, его площадь превышает 133 га. Благоустройство
495

В центре внимания
Новый Дворец спорта в Самаре будет носить имя Владимира Высоцкого
30 апреля 2021  09:26
Новый Дворец спорта в Самаре будет носить имя Владимира Высоцкого
Спорт
178
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
30 апреля 2021  09:20
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
В стране
171
В Самаре на Ракитовском шоссе началось обновление дороги на всю ширину проезжей части
29 апреля 2021  13:58
В Самаре на Ракитовском шоссе началось обновление дороги на всю ширину проезжей части
Благоустройство
392
Ветераны Великой Отечественной войны Самарской области получат выплаты ко Дню Победы
29 апреля 2021  13:48
Ветераны Великой Отечественной войны Самарской области получат выплаты ко Дню Победы
Экономика
555
С 30 апреля в Самарской области откроют для пассажиров сразу шесть пристаней на Волге
29 апреля 2021  13:18
С 30 апреля в Самарской области откроют для пассажиров сразу шесть пристаней на Волге
Транспорт
507
Весь список