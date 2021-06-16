ЭкоСтройРесурс отправил 745 кг батареек на переработку

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⠀Вес одной батарейки составляет всего 20 граммов. А значит, более 37 000 батареек теперь будут правильно переработаны и не нанесут урон экологии.

⠀ Напомним, батарейки нельзя выбрасывать вместе с остальными отходами в контейнеры. Опасные вещества, которые содержатся внутри устройства, разлагаясь, отравляют почву, грунтовые воды и вредят всему живому.

ЭкоСтройРесурс на протяжении уже двух лет по собственной инициативе занимается установкой специальных накопителей, сбором и транспортировкой опасного вида отходов. И хотя батарейки не относятся к ТКО, региональный оператор решил взять на себя эту работу, заботясь о природе Самарской области.

За это время было установлено 78 накопителей по всему региону – в администрациях населённых пунктов, школах, детских садах, социальных учреждениях. Благодаря всем жителям, принимавшим участие в сборе, на утилизацию уже отправили 4 тонны и 848 килограмм б/у-батареек.

Очередная партия отправилась на завод-переработчик – компанию «Мегаполисресурс» в город Челябинск. Там перерабатывают 7 видов батареек и аккумуляторов.

⠀Как можно собирать батарейки?

- Используйте для хранения любую пустую банку – от кофе, витаминов, продуктов и т.д. (Убирайте подальше от детей!)

- После того как она наполнится – отнесите все батарейки в ближайший накопитель ЭкоСтройРесурса (актуальные адреса можно найти на сайте https://ecostr.ru/)

- Предложите соседям вместе собирать батарейки – поставьте 5-литровую бутылку в подъезде и по очереди относите батарейки в накопители регоператора

Стоит отметить, что ответственность за сбор и утилизацию опасных видов отходов – батареек, энергосберегающих ламп, ртутных градусников – лежит на управляющих компаниях. Если они не занимаются организацией мест накопления, жители могут отправить жалобу в адрес Государственной жилищной инспекции. А пока можно использовать возможность и сдавать батарейки в любой пункт ЭкоСтройРесурса.