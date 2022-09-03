Ночью 4 сентября в Самарской области ожидаются заморозки до -2 С

72

По информации Приволжского УГМС получено штормовое предупреждение: «Объявлен оранжевый уровень опасности. Ночью 4 сентября 2022 года местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0, -2 С».



В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:



Гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее и не оставлять детей без присмотра в холодную погоду.



Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений в весенний период и поэтому рекомендуется для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой.



Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.



При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

Фото: ru.freepik.com