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Экологи Самарского политеха завершили рекультивацию земель в Чапаевске и Рождествено с помощью новых технологий

13 февраля 2025 10:18
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Экологи Самарского политеха завершили рекультивацию земель в Чапаевске и Рождествено с помощью новых технологий

В конце прошлого года по уникальным проектам ученых вуза в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» выполнена рекультивация земель бывшего бардохранилища спиртзавода в Рождествено и Средневолжского завода химикатов в Чапаевске. Успешный опыт экологов Самарского политеха уже тиражируется другими регионами. Например, разработанная учеными технология была использована на крупнейшем в стране полигоне промышленных отходов «Красный Бор» в Ленинградской области и на химическом комбинате «Усольехимпром» в Иркутской области.

В прошлом Средневолжский завод химикатов выпускал химические удобрения, ядохимикаты и продукцию оборонного назначения для всей страны. На протяжении последних 70 лет в шламоотстойнике предприятия накопилось свыше 400 тысяч тонн опасных отходов, которые располагаются в непосредственной близости от реки Чапаевки. Перед учеными Самарского политеха стояла непростая задача – изолировать накопитель по периметру, поверхности и глубине, чтобы паводковые воды и атмосферные осадки не вымывали загрязняющие вещества в водоем. В основание такой капсулы лег естественный слой плотных неогеновых глин, обнаруженный при бурении. Сверху – многослойный грунтопленочный гидроизоляционный экран. Для возведения водонепроницаемого экрана по периметру использовали технологию Jet-grouting – струйную цементацию грунтов. Под большим давлением в толщу накопителя за пределами зоны размещения отходов нагнетается специальный цементный состав с реагентами. Всего понадобилось более четырех тысяч таких свай, которые бурились с осени 2022 до весны 2024 года.

- Тот опыт, который мы получили при проектировании, а затем и при реализации мероприятий, был уникальным – никто в России прежде такие технологии для вертикальной гидроизоляции источников загрязняющих веществ не применял, и нам не на кого и не на что было ориентироваться, кроме собственных знаний, - отметила руководитель проекта, заведующая кафедрой «Химическая технология и промышленная экология», главный специалист научно-аналитического центра промышленной экологии Самарского политеха, доктор технических наук Ольга Тупицына.

Проект по рекультивации бардохранилища спиртзавода в Рождествено также потребовал от ученых Самарского политеха нестандартного подхода. Отвалы из отходов спиртовой барды – это побочный продукт спиртовой промышленности, получаемый в результате переработки сырья, зерна. На воздухе этот продукт начинает загнивать в течение двух суток, в них размножаются мухи, содержатся яйца гельминтов. Местные жители летом нередко собирали у себя на участках по два-три ведра насекомых в день. Ученые Самарского политеха взяли за основу технологию биотермического компостирования, которая применяется для «свежих» отходов, и адаптировали ее под переработку перегнивающей субстанции. Сейчас опасный участок обработан, обеззаражен и обезврежен. Грунт полностью замещен, в том числе на компост и природный грунт.

К слову, 12 февраля состоялась встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с Заместителем Председателя Правительства РФ Дмитрием Патрушевым. Вячеслав Федорищев доложил о выполненной работе в ходе реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» в рамках нацпроекта «Экология».

Фото пресс-службы Самарского политеха.

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