6 января в Самарской области ожидается сильный снег, метель, усиление ветра

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По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Днем 6 января местами в Самарской области ожидается сильный снег, метель при видимости 1-2 км, усиление юго-западного и северо-западного ветра, порывы 15-18 м/с, на дорогах снежный накат.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения, быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.

В условиях снежных заносов ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

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