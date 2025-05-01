Я нашел ошибку
Главные новости:
Будьте внимательны и осторожны!
2 мая в Самарской области ожидается усиление ветра
В 2025 году профилактические мероприятия будут направлены на изменение высокого процента сотрудников с нерациональным питанием — 94% и ожирением — 46%.
В Сызрани внедряются корпоративные программы укрепления здоровья сотрудников на рабочем месте
В завершении мероприятия жителям Курской области был отправлен гуманитарный груз.
Сегодня коллективы минздрава СО и медучреждений приняли участие в мероприятиях, посвящённых 1 мая
Участники чемпионата «Абилимпикс» узнали о возможностях адаптивных видов спорта для физического и социального развития людей с инвалидностью, познакомились с историей паралимпийского движения и получили информацию о развитии адаптивного спорта в нашем рег
В Самарской области прошел Паралимпийский урок для участников чемпионата «Абилимпикс»
В составе сборной России выступили спортсмены из Самарской области – воспитанники тренера Андрея Федосеева.
Спортсмены Самарской области стали победителями первенства мира по гиревому спорту 
В Самаре ночью +8, +10°С, днем +16, +18°С.
2 мая в регионе местами дождь, возможна гроза, до +20°С
Соблюдайте правила безопасности в период майских каникул
Соблюдайте правила безопасности в период майских каникул
В Самаре 1 мая стартует сезон кинопоказов под открытым небом
В Самаре 1 мая стартует сезон кинопоказов под открытым небом
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.49
-0.07
EUR 92.84
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии прошла серия мастер-классов от чемпионов и призеров Олимпийских игр по баскетболу
СОУНБ проведет танцевальный вечер "Майская вечерка"
Самарцев приглашают в зоопарк на День леопарда
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

2 мая в Самарской области ожидается усиление ветра

1 мая 2025 17:12
85
Будьте внимательны и осторожны!

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Утром и днем 2 мая местами в Самарской области ожидается усиление ветра, порывы 15-18 м/с.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

 

Фото:  freepik.com

Теги: Погода Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью +8, +10°С, днем +16, +18°С.
01 мая 2025, 14:45
2 мая в регионе местами дождь, возможна гроза, до +20°С
В Самаре ночью +8, +10°С, днем +16, +18°С. Экология
154
В Самаре ночью +7, +9°С, днем +15, +17°С.
30 апреля 2025, 18:52
1 мая в регионе днем местами небольшой дождь, до +19°С
В Самаре ночью +7, +9°С, днем +15, +17°С. Экология
362
Будьте внимательны и осторожны!
30 апреля 2025, 14:14
Ночью 1 мая в Самарской области ожидается гроза и сильный ветер 
Будьте внимательны и осторожны! Экология
360

В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем весны и труда
1 мая 2025  11:41
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Весны и Труда
222
В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с праздничными мероприятиями
1 мая 2025  11:35
В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с праздничными мероприятиями
212
За три первых месяца 2025 года в областной бюджет поступило 71,9 миллиарда рублей, что составляет 24 % от годового плана (299 миллиардов рублей).
30 апреля 2025  21:15
На заседании облправительства представлен отчет об исполнении областного бюджета
483
Республика Сербия для Самарской области - ценный, стратегически важный экономический партнер.
30 апреля 2025  18:13
Самарскую область с рабочим визитом посетила делегация Республики Сербия
419
Электрички из Самары в Новосемейкино временно заменят автобусом
30 апреля 2025  13:47
Электрички из Самары в Новосемейкино временно заменят автобусом
424
Весь список