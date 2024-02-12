13 февраля в Самарской области ожидаются сильный гололед и сильная гололедица на дорогах 

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получено штормовое предупреждение: объявлен оранжевый уровень опасности. 13 февраля местами в Самарской области ожидаются сильный гололед, налипание мокрого снега, на дорогах сильная гололедица.
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения, быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.
Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.
В условиях снежных заносов ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок.
Будьте внимательны и осторожны!
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «112».