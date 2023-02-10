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В Тольятти отремонтируют дорогу к триптиху «История транспорта»

10 февраля 2023 17:09
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В этом году в Тольятти отремонтируют улицу Революционную на участке от ул. Дзержинского до Приморского бульвара.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Самаркой области в нормативное состояние приводят не только региональные трассы, но и улично-дорожную сеть городов-центров Самарско-Тольяттинской агломерации.

Так, в этом году в Тольятти отремонтируют улицу Революционную на участке от ул. Дзержинского до Приморского бульвара. Улица Революционная – одна из центральных улиц в Автозаводском районе, где расположены любимые тольяттинцами места отдыха. Здесь находятся «Парк Победы», «Итальянский сквер» и «Сквер в честь 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ-2101» - с памятником легендарной «копейке». А на пешеходной аллее вдоль улицы установлен знаменитый триптих «История транспорта». Три скульптуры, символизирующие три вида транспорта - железнодорожный, воздушный и водный.

Проектом предусмотрен ремонт проезжей части дороги технической категории 1В, с четырьмя полосами движения протяженностью участка 1,369 км. Работы должны быть завершены до 1 октября 2023 года. Заменят дорожное покрытие, площадью 26 000 кв. м, бортовой камень на остановках, 24 дорожных знака и 2 остановочных павильона. Установят 560 м пешеходного ограждения, отремонтируют посадочные площадки, разметку нанесут термопластиком.

До конца текущего года на средства дорожного нацпроекта в Тольятти отремонтируют 6 улиц протяженностью 11,75 км. 

Дорожные работы запланированы в Центральном районе - обновят улицы Новозаводскую, Цеховую, Жилина.

В Автозаводском районе отремонтируют улицу Маршала Жукова, а в микрорайоне Шлюзовой - улицу Макарова.

Всего, в рамках реализации нацпроекта в Самарской области в 2023 году предусмотрен ввод 85 объектов контроля протяженностью 227,83 км, из них более 170 км – региональные дороги, более 57 км – ремонт улиц в Самаре и Тольятти.

По итогам 2022 года Самарская область снова была признана регионом-лидером в реализации дорожного нацпроекта. В 2023 году предстоит решить не менее масштабные задачи. «Нас ждет напряженная работа, - отмечает губернатор Дмитрий Азаров. - Мы построили и отремонтировали 712 км дорог. Планируем и в последующие годы двигаться, не снижая темпов. Каждый год мы увеличиваем усилия по ремонту, реконструкции и строительству дорог. Надеюсь, что новые рекорды будут и в следующем году: все для этого сделаем».

 

Фото:  pxhere.com

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