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На автомобильных дорогах Самарской области  вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта

1 марта 2022 14:12
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С 1 по 30 апреля 2022 года.

В связи с необходимостью обеспечения сохранности дорог в период с неблагоприятными природно-климатическими условиями  с 1 по 30 апреля 2022 года вводится временное ограничение движения для тяжеловесного транспорта на региональных автомобильных дорогах. Ограничения распространяются на транспортные средства, имеющие осевую нагрузку на каждую ось более 7-ми тонн.

Кроме того, с 20 мая по 31 августа 2022 года на региональных автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием вводится ограничение для тяжеловесных транспортных средств, нагрузка на ось которых превышает установленные значения на территории Российской Федерации при  средних значениях дневной температуры воздуха свыше 32°C.  Автомобильный транспорт при достижении критической температуры сможет совершать движение в ночные часы с 22.00 до 10.00.

Соответствующий приказ размещен на сайте министерства транспорта  и автомобильных дорог Самарской области.

                            

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