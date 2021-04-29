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Жителей Самарской области призывают на майских праздниках проводить "Ген уборки"

29 апреля 2021 13:44
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Жителей Самарской области призывают на майских праздниках проводить генуборку иначе

За 10 дней более 10 000 инициативных жителей из 35 регионов поддержали Всероссийскую акцию «ГЕН уборки». Самарская область не стала исключением. Участники наводили порядок во дворах и придомовых территориях, сортируя при этом отходы. 

Организаторы призывают провести длительные майские праздники с пользой для экологии и инициировать генеральные уборки по принципам раздельного сбора мусора.  

Активное участие в акции принимают волонтеры Всероссийского общества охраны природы. Ожидается, что акцию поддержат такие знаменитости как Сати Казанова, Анна Хилькевич, Анатолий Цой, Мурад и Наталья Осман. Ранее вместе с московскими студентами участие в акции принял актер Станислав Ярушин. 

 Простые правила, которые можно найти на официальном сайте акции генуборки.национальныепроекты.рф, помогут россиянам научиться разделять отходы, что в свою очередь позволяет сокращать объемы свалок и направлять большее количество вторсырья на переработку. Согласно целям нацпроекта «Экология», к 2030 году в стране вторую жизнь должны получать не менее половины всех твердых коммунальных отходов, отмечают в АНО «Национальные приоритеты».  

В мае также запланированы массовые «ГЕН уборки» в Самарской области. Все локации с контактами организаторов общественных уборок можно найти на сайте акции, к ним может присоединиться любой желающий. Участники также могут получить сертификат, разместив в социальных сетях пост в поддержку акции с хештегами #генуборки и #нацпроектэкология.  Самые активные участники челленджа в соцсетях получат экопризы.  

Акция стартовала 17 апреля в рамках сразу двух нацпроектов «Экология» и «Жилье и городская среда» и продлится до середины мая. 

Правила челленжа в соцсетях:

1.    Проводи самостоятельно, с друзьями или коллегами генуборки с раздельным сбором отходов. 

2.    Регистрируй на сайте генуборки.национальныепроекты.рф свою личную локацию или общественную уборку. 

3.    Публикуй фото- или видеопост об акции в соцсетях «до» и «после» уборки с хештегами #генуборки и #нацпроектэкология и выигрывай призы! 

Отмечай друзей под постом и передавай ген уборки. Не забудь скачать свой сертификат участника нацпроекта «Экология» на сайте.

Теги: благоустройство ГЕН уборки субботник

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