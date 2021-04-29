Жителей Самарской области призывают на майских праздниках проводить "Ген уборки"

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За 10 дней более 10 000 инициативных жителей из 35 регионов поддержали Всероссийскую акцию «ГЕН уборки». Самарская область не стала исключением. Участники наводили порядок во дворах и придомовых территориях, сортируя при этом отходы.

Организаторы призывают провести длительные майские праздники с пользой для экологии и инициировать генеральные уборки по принципам раздельного сбора мусора.

Активное участие в акции принимают волонтеры Всероссийского общества охраны природы. Ожидается, что акцию поддержат такие знаменитости как Сати Казанова, Анна Хилькевич, Анатолий Цой, Мурад и Наталья Осман. Ранее вместе с московскими студентами участие в акции принял актер Станислав Ярушин.

Простые правила, которые можно найти на официальном сайте акции генуборки.национальныепроекты.рф, помогут россиянам научиться разделять отходы, что в свою очередь позволяет сокращать объемы свалок и направлять большее количество вторсырья на переработку. Согласно целям нацпроекта «Экология», к 2030 году в стране вторую жизнь должны получать не менее половины всех твердых коммунальных отходов, отмечают в АНО «Национальные приоритеты».

В мае также запланированы массовые «ГЕН уборки» в Самарской области. Все локации с контактами организаторов общественных уборок можно найти на сайте акции, к ним может присоединиться любой желающий. Участники также могут получить сертификат, разместив в социальных сетях пост в поддержку акции с хештегами #генуборки и #нацпроектэкология. Самые активные участники челленджа в соцсетях получат экопризы.

Акция стартовала 17 апреля в рамках сразу двух нацпроектов «Экология» и «Жилье и городская среда» и продлится до середины мая.

Правила челленжа в соцсетях:

1. Проводи самостоятельно, с друзьями или коллегами генуборки с раздельным сбором отходов.

2. Регистрируй на сайте генуборки.национальныепроекты.рф свою личную локацию или общественную уборку.

3. Публикуй фото- или видеопост об акции в соцсетях «до» и «после» уборки с хештегами #генуборки и #нацпроектэкология и выигрывай призы!

Отмечай друзей под постом и передавай ген уборки. Не забудь скачать свой сертификат участника нацпроекта «Экология» на сайте.