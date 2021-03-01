Закончилась многолетняя реконструкция бывшего ресторана «Аквариум» в Самаре

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Официально завершена реконструкция бывшего ресторана «Аквариум» (ул. Самарская, 95) в Самаре. Свой первый спектакль на новой сцене 27 февраля показал Самарский театр кукол, под который реставрировали здание. На сайте театра говорится, что театр начнет показ своих спектаклей в марте.

Здание на Самарской, 95 в стиле модерн по проекту архитектора Михаила Квятковского построено по заказу братьев Ивановых в 1914 году. Здесь размещался ресторан «Аквариум» — самое известное в Самаре увеселительное заведение с цыганским хором и варьете.

После революции в здании бывшего ресторана «Аквариум» размещались различные организации — самарский комитет большевиков, первая в области пионерская дружина, клуб железнодорожников имени Масленникова. В 1970-е годы была выполнена реконструкция для приспособления здания под Театр юного зрителя.

Новые работы по реставрации и приспособлению здания для размещения в нём Театра кукол начались в конце 2014-го. Первоначально закончить работы планировали в конце 2015 года, потратив на них 500 млн рублей.

Затем сроки ежегодно сдвигались. Последний официально объявленный срок – ко Дню театра 27 марта 2020 года.

В новом здании театра кукол есть репетиционный зал и два зрительных на 250 и 50 человек. Оборудовано 9 гримерных комнат, мастерские, склады и кафе-бар. В фойе театра планируют проводить выставки, пишет "Другой Город".